Emma Coronel: difunden primera foto de la mujer de ‘El Chapo’ Guzmán detenida

Luego de que Emma Coronel Aispuro fuera arrestada este lunes en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Estados Unidos, las autoridades locales dieron a conocer la primera foto de la mujer del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán detenida.

Este martes la oficina del Sheriff de Alexandria difundió la única imagen que se vio hasta el momento de Emma Coronel, de 31 años, tras ser aprehendida en tierras estadounidenses.

The Alexandria Sheriff’s Office has released a booking photo of El Chapo’s wife, Emma Coronel Aispuro, who has been charged with drug trafficking & accused of helping her husband run his multibillion-dollar cartel and plot his escape from a Mexican prison in 2015. pic.twitter.com/veBGmSLQrv — Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) February 23, 2021

La fotografía de Emma Coronel fue difundida por el periodista Mike Bálsamo, de la agencia AP, en su cuenta de Twitter y junto al siguiente mensaje:

La Oficina del Sheriff de Alejandría ha publicado una foto de reserva de la esposa de El Chapo, Emma Coronel Aispuro, quien ha sido acusada de tráfico de drogas y acusada de ayudar a su esposo a dirigir su cartel multimillonario y planear su escape de una prisión mexicana en 2015.

Emma Coronel permanecerá en prisión luego de comparecer ante la Justicia estadounidense: podría recibir más de 10 años de condena

BREAKING: U.S. judge orders wife of Mexican drug lord "El Chapo" to remain temporarily jailed after drug trafficking arrest. https://t.co/aZOR9v0HTK — The Associated Press (@AP) February 23, 2021

Tras su arresto, Emma Coronel compareció este martes ante la Justicia estadounidense mediante una videollamada y el juez federal a cargo del caso decidió que la esposa de “El Chapo” Guzmán continúe tras las rejas. En tanto, también señaló que su abogado, Jeffrey Lichtman, había dado su consentimiento para la detención temporal, según informa la agencia The Associated Press (AP).

De acuerdo a la misma fuente, el magistrado de los Estados Unidos Robin Meriweather detalló los cargos en su contra a Coronel, quien habló con el juez a través de un intérprete de español.

Por otra parte, AP informa que el fiscal Anthony Nardozzi dijo que el gobierno de Estados Unidos cree correcto que Coronel permanezca encarcelada, bajo el argumento de que ella “trabajó de cerca con la estructura de comando y control” del cartel de Sinaloa, particularmente con “El Chapo”, su esposo. Nardozzi agregó que la modelo mexicana-estadounidense conspiró para distribuir grandes cantidades de drogas aún sabiendo que serían contrabandeadas ilegalmente a Estados Unidos.

Nardozzi, además, detalló que Coronel tenía acceso a socios criminales, incluidos otros miembros del cartel, y “medios financieros para generar un riesgo grave de fuga”.

AP subraya que si Emma Coronel fuera declarada culpable de los cargos antes mencionados, podría enfrentar más de 10 años de prisión.

Las únicas palabras de Emma Coronel ante la Justicia

Luego de escuchar los cargos por los que fue detenida este lunes en el aeropuerto de Dulles, Virginia, Emma Coronel aseguró haber entendido toda la situación.

Según reporta el periodista Mike Balsamo en su cuenta de Twitter, el juez le preguntó a Coronel si entendía todo lo sucedido el final de la audiencia y ella no dejó dudas. “Entendí todo muy bien, gracias”, respondió la mujer de “El Chapo” ante la Justicia.

At the end of the hearing, the judge asked Coronel if she understood everything that happened. Responding through the interpreter, she said, "I understood everything very well, thank you." — Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) February 23, 2021

Para Andrés Manuel López Obrador, la detención de Emma Coronel podría estar vinculada al juicio contra el exministro de Seguridad, Genaro García Luna

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protagonizó este martes sus clásicas conferencias de prensa “mañaneras” junto a su par argentino, Alberto Fernández, y al ser consultado sobre la detención de Emma Coronel sugirió que podría estar vinculado al juicio contra el exministro de Seguridad, Genaro García Luna.

“Agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad durante el gobierno de [Felipe] Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán. A lo mejor por eso es la detención”, indicó AMLO ante los periodistas presentes en el Palacio Nacional.

Asimismo, el presidente mexicano señaló que las autoridades estadounidenses quieren “tener más información de cómo era el contubernio durante los gobiernos neoliberales”, en los cuales “no se sabía dónde terminaba la delincuencia y donde empezaba la autoridad”.

