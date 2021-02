Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, arrestada por narcotráfico

Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con narcotráfico internacional. La información fue dada a conocer por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Nicholas L. McQuaid.

El arresto de la esposa de “El Chapo” se efectuó durante este lunes 22 de febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, ubicado en el estado de Virginia en los Estados Unidos.

De acuerdo con información reseñada por el sitio web Latin US, Coronel está siendo acusada de un cargo de conspiración para distribuir ilegalmente un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas a los Estados Unidos.

La publicación estadounidense también informó que Emma Coronel fue acusada de conspirar con otros individuos para ayudar a escapar a Joaquín “El Chapo” Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en México en el mes de julio de 2015.

Por otra parte, documentos judiciales puntualizan que Coronel estuvo involucrada en la organización de otro intento de fuga de Guzmán antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos en el mes de enero de 2017.

Esto es lo que necesitas saber:

Emma Coronel compadecerá ante una Corte de los Estados Unidos

Emma Coronel de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana, compadecerá ante una Corte del Distrito de Columbia en una audiencia programada para este martes 23 de febrero por videoconferencia, detalló el sitio web de Univision.

NBC New York dio a conocer que los abogados de Coronel se negaron a ofrecer declaraciones inmediatas sobre la reciente detención de su cliente.

Coronel estaba en el radar del gobierno de los Estados Unidos por investigaciones relacionadas al narcotráfico

Según Univision, Emma Coronel ha estado en el radar del gobierno federal de los Estados Unidos desde hace al menos diez años por investigaciones relacionadas a narcotráfico.

Asimismo, el nombre de Coronel salió a relucir en un juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán en una Corte Federal de Brooklyn, en donde se mostraron mensajes privados que presuntamente la involucraban en los negocios del Cartel de Sinaloa en México.

En el año 2019, medios de comunicación estadounidenses como Univision informaron que Emma Coronel estaba en la mira del gobierno de los Estados Unidos por presuntamente gastar altas sumas de dinero producto del narcotráfico para “mantener su lujoso estilo de vida”.

Emma Coronel se dedica al modelaje en la actualidad

Emma Coronel en la actualidad se dedica a la industria del modelaje como modelo de importantes campañas publicitarias de estilismo en el estado de Sinaloa en México.

En el mes de noviembre de 2020, Coronel dio a conocer una serie de fotografías mediante su cuenta oficial en Instagram en donde se mostraba luciendo un elegante vestido de novia en la más reciente campaña publicitaria de Lumaran Salón, un salón de belleza muy frecuentado por ella en Culiacán, Sinaloa.

En la plataforma de Instagram, la esposa de “El Chapo” es seguida por más de 475 mil usuarios y sus publicaciones logran un promedio de 37 mil “Likes” y más de 554 comentarios por parte de fanáticos y fieles seguidores de su esposo.

Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán están oficialmente casados

Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán han estado casados desde el mes de julio del año 2007, fecha en la que se juraron “amor eterno” en una ceremonia que se efectuó en la sierra de Durango en México con la presencia de sus familiares y personas allegadas.

Un sinfín de medios de comunicación han asegurado que la boda de la pareja se celebró con la presencia de importante personalidades de la política mexicana. Sin embargo, Coronel puso fin a esas especulaciones durante una entrevista exclusiva con Telemundo en el año 2019.

“He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… No es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho”, aseguró Emma Coronel durante su entrevista con la cadena televisiva de habla hispana.

Al ser cuestionada sobre si asistieron grandes grupos musicales a su matrimonio con Guzmán, Coronel mencionó que fue “algo muy chiquito” con la exclusiva presencia de familiares y allegados.

¿De cuánto es la sentencia que cumple Joaquín “El Chapo” Guzmán en los Estados Unidos?

En el mes de julio de 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán, esposo de Emma Coronel, fue sentenciado a cadena perpetua más treinta años por los cargos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero. La sentencia fue dada a conocer en la Corte del Distrito Federal de Brooklyn.

La esposa de Guzmán fue una de las personalidades que asistieron a la Corte del Distrito Federal de Brooklyn para conocer la sentencia de un juez ante uno de los juicios más mediáticos en la historia de los Estados Unidos.

En estos momentos, Joaquín “El Chapo Guzmán” cumple con su sentencia en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, detalló BBC.