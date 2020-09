El secreto detrás de la historia de amor del Chapo y Emma Coronel: ¿por qué se casaron?

La vida de los narcos genera fascinación en la opinión pública. Alcanza con examinar la oferta de series y películas de las plataformas de streaming. Abundan los títulos que recorren las biografías de los líderes criminales más temidos del planeta. Uno de ellos es el mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

El exlíder del Cartel de Sinaloa es un personaje lleno de matices. Uno de esos matices está en su historial amoroso. Las revelaciones de su esposa, Emma Coronel Aispuro, echan luz sobre la vida de uno de los criminales más temidos por la Justicia de los Estados Unidos.

En una reciente entrevista al diario estadounidense New York Times narró cómo fue su relación con el Chapo. Y explicó qué la enamoró del nacido en La Tuna el 4 de abril de 1954.

“Lo admiro por ser la persona que conocí y con la que me casé. Yo no conozco a mi esposo como la persona que tratan de enseñar quienes declaran en su contra”, contó Coronel.

De acuerdo al testimonio de Coronel, los inicios de su relación con Guzmán no tuvieron nada de extraordinario, fueron idénticos a los inicios de cualquier pareja. Se conocieron en 2006, coincidieron en una fiesta. Ella tenía 17 años y él 49. Comenzaron a hablar e intercambiaron los teléfonos. Cabe señalar que el Chapo contaba sobre sus espaldas dos divorcios y era padre de al menos una decena de hijos. Además, para entonces, la fama criminal de Guzmán había adquirido alcance internacional. En 2001 se produjo la espectacular fuga de la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. El convicto escapó en un carrito de lavandería.

Esa noche, el Chapo vio a Coronel cuando la joven era premiada en el certamen de belleza “La Guayaba y el Café”. Años más tarde, la mujer reveló a Telemundo más detalles sobre su enamoramiento: “¿Cómo me conquistó?, varias ocasiones iba a la casa, yo dijo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar”.

La pareja se casó un año después, en 2007, en una discreta ceremonia celebrada en La Angostura, en la sierra de Durango: “Cuando cumplí los 18 años nos casamos en una ceremonia muy sencilla, con familia y solo con amigos cercanos”.

“He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé…no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho. No fue ningún político. Nunca lo he visto a él (Guzmán Loera) con un político”, afirmó Coronel.

