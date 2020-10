Elecciones USA 2020: no habrá segundo debate presidencial. Sí foros separados

Para las personas que estaban esperando el segundo debate presidencial de este jueves 15 de octubre entre el actual presidente Donald Trump, y el candidato demócrata Joe Biden, les recordamos que no se llevará a cabo tal cara a cara entre ambos, como estaba previsto desde el principio. Este debate fue cancelado por la Comisión de Debates Presidenciales el pasado 9 de octubre, luego de que el presidente Trump diera positivo por Covid-19, y este se negará a realizar un enfrentamiento virtual.

A pesar de esto, ambos contendientes participarán por separado, pero a la misma hora, en donde eventos electorales, en donde responderán preguntas del publico. Ambos momentos serán televisados por dos de las candenas más importantes de Estados Unidos, a tan solo semanas de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Breaking News: President Trump will conduct a town-hall-style event Thursday on NBC, competing with Joe Biden’s ABC event on the night the men were to debate. https://t.co/tIn0FtxIqx — The New York Times (@nytimes) October 14, 2020

Donald Trump estará en NBC News

De acuerdo a un comunicado oficial por parte de NBC News en su página web, el presidente Donald Trump estará durante el jueves 15 de octubre en un anunciaron el evento bajo el nombre de “Trump Twon Hall”, el cual será transmitido en vivo a partir de las 8:00 p.m. hora del este, en un evento al aire libre en el en el Pérez Art Museum desde la ciudad de Miami, el cual cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las reglas gubernamentales. Esta tertulia estará moderada por Savannah Guthrie.

“NBC News presentará un ayuntamiento en vivo con el presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, el jueves 15 de octubre a las 8 p.m. ET / 7 p.m CT. Durante una hora, Savannah Guthrie de Today, moderará una conversación entre el presidente Trump y un grupo de votantes de Florida sobre temas críticos que afectan su voto menos de tres semanas antes del día de las elecciones”. Decia el comunicado.

Con este evento, el presidente Trump, de 74 años, busca volver a ponerse en marcha, luego de los días que tuvo que estar confinado en la Casa Blanca. En este tiempo, las encuestas se vieron a favor de Joe Biden, quien está por encima dos dígitos.

Este evento podrá verse por medio de en MSNBC y CNBC, se transmitirá en NBC News NOW y estará disponible en español en las plataformas digitales de Telemundo.

A continuación encontrará la transmisión en vivo del evento de Donald Trump proporcionado NBC News

Live: Donald Trump 2020 Town Hall With Voters | NBC News NOWNBC News hosts a live town hall with Republican presidential nominee President Donald Trump, moderated by Savannah Guthrie, a group of Florida voters on critical issues impacting their vote less than three weeks before Election Day. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of… 2020-10-07T03:26:33Z

Joe Biden en ABC News

Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, quien ya habia agendado desde la semana pasada su aparición en ABC News, estará este mismo jueves 15 de octubre, desde Filadelfia para el “Joe Biden town hall”, y seguir consolidándose como el favorito en las encuestas. En la página web de ABC News, confirmaron este evento y aseguraron por medio de un comunicado que “el candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden participará en un ayuntamiento de ABC News el jueves. El evento, moderado por el de ABC News, George Stephanopoulos, permitirá a los votantes hacer preguntas al candidato”.

Este foro tendrá una duración de 90 minutos y comenzará su transmisión a partir de las 8:00 p.m. hora del este, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT. Además, los simpatizantes del candidato Biden, podrán ver la transmisión en vivo por medio de ABC News Live, que está disponible para ver en Hulu, Roku, YouTube TV, tabletas Amazon Fire y TV Stick, Xumo, Sling TV, Facebook, Twitter, ABCNews. com y las aplicaciones móviles de ABC News y ABC. De igual manera, estará disponible en streaming un programa de media hora posterior al evento. Así lo ha confirmado el medio.

What will happen when Democratic presidential nominee Joe Biden directly faces the questions of real voters in a key battleground state? The @ABC2020 town hall event, ‘The Vice President and the People,’ airs Thursday at 8e|7c|5p on ABC. https://t.co/lfLa0LLuZs pic.twitter.com/p3I6odKL3N — ABC News (@ABC) October 12, 2020

A continuación encontrará la transmisión en vivo del evento de Joe Biden proporcionado ABC News

Election 2020: Joe Biden Town Hall in Philadelphia with George Stephanopoulos | ABC News#JoeBiden #BidenTownHall #Election2020 #Vote2020 #VicePresidentAndThePeople #ABCNews Latest details: https://abcn.ws/3lvwlgo SUBSCRIBE to ABC NEWS: https://bit.ly/2vZb6yP Watch More on http://abcnews.go.com/ LIKE ABC News on FACEBOOK https://www.facebook.com/abcnews FOLLOW ABC News on TWITTER: https://twitter.com/abc 2020-10-09T15:05:20Z

¿Qué pasará con el tercer debate presidencial?

Por el momento, el tercer y úñtimo debate presidencial entre Trump y Biden está previsto para el jueves 22 de octubre, pero aún la Comisión de Debates Presidenciales no ha confirmado que al final se vaya a llevar a cabo este evento, ni cual será el formato del mismo. Este debate será moderado por Kristen Welker de NBC News.

