Segundo debate presidencial entre Biden y Trump el 15 de octubre ¿Cancelado?

Después de que la Comisión de Debates Presidenciales anunciara que el segundo debate entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden sería un evento virtual, Trump rápidamente dijo que no participaría. Ahora, el debate ha sido descartado por completo, mientras Trump se recupera en la Casa Blanca del coronavirus, y ABC anunció el jueves que en su lugar acogería un ayuntamiento con Biden el 15 de octubre.

George Stephanopoulos moderará el evento en Filadelfia, informó la red.

El debate entre los mandatarios iba a tener lugar en Miami, Florida, incluso en el caso de un evento virtual, e iba a ser moderado por Steve Scully de C-SPAN. Trump dijo: “No voy a perder mi tiempo con un debate virtual”, el jueves por la mañana.

Con Trump recuperándose de Coronavirus y preocupaciones sobre la seguridad, la Comisión de Debates Presidenciales decidió el jueves que un debate virtual era el mejor

El presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca desde el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 5 de octubre de 2020. Su cóctel de anticuerpos no usó células fetales humanas.

Aunque el médico de Trump, el doctor sean Conley, recientemente informó que Trump se estaba recuperando bien del coronavirus, para el cual dio positivo alrededor del 1 de octubre, y no mostró síntomas, el presidente todavía no ha sido visto en vivo en video. Expertos médicos asesorando a la comisión de debates advirtió contra un debate en persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que las personas con casos graves de coronavirus pueden necesitar aislarse hasta 20 días después de que aparezcan sus síntomas. Para Trump, eso podría significar que un debate del 15 de octubre sería arriesgado.

En una entrevista con Maria Bartiromo Thursday de Fox News, Trump dijo: “no voy a perder mi tiempo en un debate virtual”, y agregó en un debate virtual el moderador podría cortar a los candidatos que interrumpen mientras el otro habla.

“Eso es inaceptable para nosotros”, dijo Trump. “fácilmente le gané en el primer debate, según las encuestas que he visto… Creo que [Biden] lo sintió también. No contestaba ninguna pregunta y tenía la protección de Chris Wallace toda la noche. Pensé que Chris Wallace era un desastre, pero le gane en el primer debate.”

La campaña de Biden le contestó y se comprometióe al calendario de debates y calificó el comportamiento de Trump como “errático”.

