Donald Trump creará su propia red social: ¿Cómo será?

Luego de que Twitter confirmada el bloqueo de su cuenta por tiempo indeterminado, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump prepara su regreso a las redes sociales con una plataforma propia. “Redefinirá por completo el juego de las redes sociales”, aseguró Jason Miller, uno de los principales asesores del magnate republicano.

En diálogo con el programa “#MediaBuzz” Fox News, Jason Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, dijo que el expresidente lanzará su propio servicio “en dos o tres meses”.

Twitter bloqueó por tiempo indeterminado la cuenta del magnate neoyorquino tras los asaltos al Capitolio, ocurridos el pasado 6 de enero. De acuerdo a la plataforma, Trump había infringido las normas de publicación al incitar a los militantes republicanos a que tomaran el edificio de Washington.

Miller aseveró este domingo que la plataforma de Trump “redefinirá por completo el juego de las redes sociales”, en tanto que “atraerá a decenas de millones” de usuarios.

“Creo que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales en unos dos o tres meses, pero con su propia plataforma. Y esto es algo que creo que será uno de los focos más candentes en las redes sociales, subrayó, ya que redefinirá por completo el juego (político), y todos estarán esperando y mirando para ver qué hace exactamente el presidente Trump”, expresó.

Trump considera vital la comunicación instantánea y directa que permiten las redes sociales. Para mantenerse en la conversación política desea recuperar ese canal que la firme decisión de la compañía Twitter le arrebató.

No solo Twitter expulsó a Donald Trump. Facebook e Instagram también bloquearon sus cuentas tras los asaltos al Capitolio.

Cabe señalar que desde mucho antes del 6 de enero, Trump y sus seguidores expresaban críticas contra las principales plataformas de redes sociales.

Trump también podría lanzar un canal de televisión

En apariciones mediáticas anteriores, Jason Miller había dicho que Donald Trump también pensaba lanzar su propio canal de televisión para competir con la propia Fox News, primera cadena en proclamar vencedor a Joe Biden en Arizona, Estado clave en la elección y bastión del fraude demócrata según las denuncias de Trump.

Consultado por este tema, Jason Miller no negó la alternativa aunque precisó que para el expresidente “por ahora” la prioridad son las redes sociales.

La posibilidad de lanzar un canal de televisión digital sigue latente. Tras las elecciones se produjo un quiebre en la relación entre Trump y la Fox News.

En su primera aparición pública tras su salida de la Casa Blanca, Trump celebró que el índice de audiencia de la Fox News había “colapsado por completo”.

Mar-a-Lago, el refugio de Donald Trump

Jason Miller contó este domingo que el expresidente Donald Trump pasa sus días en su mansión del exclusivo resort Mar-a-Lago, en Florida. Desde esa residencia digita la actividad del Partido Republicano y cada uno de los acontecimientos de la política estadounidense.

“Tiene ya más de 20 senadores y más de 50 congresistas llaman o peregrinan hasta Mar-a-Lago”, destacó Miller, aunque no confirmó si es que Trump ya decidió lanzar su campaña presidencial de cara a las elecciones de 2024.

Recientemente, Mar-a-Lago ha sido cerrado luego de que varios de sus empleados fueran diagnosticados con COVID-19.

El club comunicó el pasado viernes 19 de marzo que tanto el servicio de banquete como los eventos permanecerán abiertos ya que se han tomado “todas las medidas de respuesta apropiadas de acuerdo con las pautas de los CDC”.

En los primeros días de enero, el Condado de Palm Beach realizó una advertencia formal contra el club y resort Mar-a-Lago luego de que fueran difundidas fotos de la fiesta de fin de año en las que se ve a un numeroso grupo de personas reunidas sin barbijo.

