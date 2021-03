Nuevo audio de Donald Trump pidiendo a funcionaria que busque fraude electoral

Un nuevo audio revela cómo el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump presionó a la investigadora principal del secretario de Estado de Georgia, Frances Watson, para que hallara pruebas de fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020. El testimonio fue publicado este miércoles por el prestigioso diario “The Wall Street Journal”.

La llamada se registró a finales de diciembre, cuando el expresidente pujaba por demostrar y clamaba a los cuatro vientos que los demócratas, con Joe Biden a la cabeza, habían hecho fraude en los comicios electorales de noviembre.

De acuerdo a la CNN, en la llamada Trump le insiste a Frances Watson que el ganador en Georgia había sido él y no Biden, tal como indicaba el escrutinio.

“Algo malo”, dice Trump en el audio, produjo el triunfo de los demócratas en ese Estado. E insta a la funcionaria a hallar las pruebas de ese presunto fraude.

Las pruebas de Trump presionando a funcionarios para encontrar fraude deslegitiman al expresidente. Muchos de sus seguidores confiaron en su testimonio acerca de la irregularidad en los comicios, prueba de ello fueron los ataques registrados en enero de 2021 en el Capitolio.

El 6 de enero, grupos radicales de Republicanos destrozaron e irrumpieron en el edificio con el propósito de interrumpir la sesión legislativa que iba a reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

La respuesta de Frances Watson a Donald Trump

Frances Watson, investigadora principal del secretario de Estado de Georgia, se opuso al pedido de Donald Trump, que la presionaba para que hallara el presunto fraude electoral que los demócratas habían perpetrado en ese Estado durante las elecciones presidenciales.

“Puedo asegurarle que nuestro equipo únicamente está interesado en la verdad y en encontrar la información basada en los hechos”, le respondió Watson a Trump de acuerdo a “The Wall Street Journal”.

Trump no se rindió ante la respuesta de la funcionaria de Georgia. “Cuando todo esto salga a la luz, será elogiada”, le dijo el expresidente.

El expresidente le dijo a Watson que su trabajo era el más importante de todos, ya que de ella dependía la verificación de las firmas de las boletas enviadas por correo.

La presión de Trump al secretario de Estado de Georgia

No es este el primer audio que se difunde sobre la presión que ejerció Donald Trump a funcionarios de Georgia para que rastrearan pruebas del fraude electoral.

El pasado 4 de enero, The Washington Post difundió el contenido de una llamada entre el expresidente y Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia.

Trump le pide a Raffensperfer que “encuentre” votos irregulares para anular el resultado de la elección en el Estado de Georgia.

“Solo quiero encontrar 11.780 votos”, le dijo el expresidente al secretario de Estado de Georgia.

El revuelo de la difusión de la llamada puso a Brad Raffensperger en una muy mala situación. Se vio obligado a salir a aclarar el episodio. Días más tarde, en diálogo con la cadena ABC, el funcionario georgiano indicó que Trump había hablado durante casi toda la llamada. Sus únicas intervenciones fueron realizadas para indicarle al por entonces presidente que su hipótesis era equívoca.

“Tiene cientos y cientos de personas que, según él, votaron pese a estar muertas. Nosotros encontramos dos. Eso es solo un ejemplo de que él tiene mala información”, declaró en su momento el secretario de Estado de Georgia.

