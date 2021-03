Donald Trump exige al Partido Republicano que deje de usar su nombre

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, envió una carta documento al Comité Nacional Republicano instando al Partido Republicano a dejar de utilizar su nombre en campañas de promoción y recolección de fondos. Trump también envió otras misivas a diferentes organizaciones republicanas. Amenazó con demandarlos en caso de que no hagan caso a su pedido.

De acuerdo a la prensa estadounidense, Donald Trump está encolumnado bajo los intereses del Partido Republicano, pero “no da permiso ni a amigos ni a enemigos para utilizar su nombre sin una aprobación explícita”, indicó la agencia Europa Press.

Los Republicanos se preparan para las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Las cartas legales de Donald Trump al Partido Republicano llegaron luego de que el viernes el Comité Nacional Republicano enviara un correo electrónico a sus seguidores para recordarles “solo faltan seis horas para que termine el plazo para sumar tu nombre a la carta oficial de agradecimiento dirigida al presidente Trump”.

Trump reportedly told Republican party to stop using his name for fundraising https://t.co/LGPmHfdeqo

Recientemente, Trump creó su propia unidad de acción política, a la que denominó “Comité de Acción Política para Salvar Estados Unidos”. El grupo se ocupará de recaudar fondos que serán supervisados estrictamente por el expresidente.

James Miller, asesor principal de Donald Trump, aseguró que el expresidente de los Estados Unidos puso en marcha un plan para conseguir su regreso a las redes sociales. Trump considera clave su participación en esas plataformas para mantenerse activo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2022 y las presidenciales de 2024.

Trump senior adviser Jason Miller says the former president is in talks with social media platforms, plotting a return by the end of spring https://t.co/6b3WjxgCgs pic.twitter.com/fXxfrJZ1tZ

— Mediaite (@Mediaite) March 5, 2021