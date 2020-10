¡Trump quería salir del hospital con el disfraz de Superman!

Trump quería ‘parecer frágil’ antes de montar una ‘performance’ para sorprender a sus seguidores mientras salía del Hospital Walter Reed: quería rasgarse la camisa y enseñar el logotipo de Superman.

El presidente Donald Trump habló públicamente el 10 de octubre por primera vez desde que dio positivo por coronavirus. Apenas cinco días desde que el presidente fue dado de alta del Centro Médico Walter Reed, Trump habló desde el balcón del Salón Azul a una multitud de sus partidarios en el Jardín Sur. Si bien hizo un discurso enérgico, lo cierto es que fue “notablemente breve”.

Trump se había planteado otra ‘performance’, que finalmente no llevó a cabo. The New York Times informó el sábado que Trump quería montar un “show” al salir del hospital el lunes.

Según Maggie Haberman y Annie Karni, el presidente quería engañar a los espectadores, recreando una escena que recordaba la infame entrada de Gene Wilder como Willy Wonka en la película original de 1971:

“En varias llamadas telefónicas el fin de semana pasado desde la suite presidencial del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el señor Trump compartió una idea que estaba considerando: cuando saliera del hospital, quería parecer frágil al principio para que la gente se asustara. Pero debajo de su camisa de vestir abotonada, usaría una camiseta de Superman, que revelaría como un símbolo de fuerza al rasgar la capa superior. Al final, no siguió adelante con el esta idea”.

A pesar de que Trump no se arrancó la camisa al estilo del personaje ficticio Clark Kent en Superman, el presentador de Australia Sky News, Peter Gleeson, ha criticado al presidente de 74 años por tratar de parecer Superman. El reportero del New York Times, Thomas L. Friedman, escribió un artículo de opinión titulado “Trump no es Superman. Él es Superspeader”.

Muchos de los partidarios de Trump, sin embargo, ven el rápido regreso del presidente como un símbolo que lo hace asemejar a Superman. Incluso hay una camiseta de él apareciendo como Clark Kent disponible a la venta en Amazon.

La voz de Trump le ha fallado en las últimas entrevistas

El 5 de octubre, Trump hizo la primera llamada a Fox News desde su hospitalización, y mientras hablaba con Sean Hannity, no parecía alguien con poderes de superhéroe. En un momento de la conversación, su voz ronca “cedió” por completo, tuiteó el periodista de Vox, Aaron Rupar. En un momento de la conversación, su voz se volvió muy ronca y tuvo que hacer una pausa para aclararse la garganta.

Durante la conversación, Trump se negó a responder la última vez que dio positivo por COVID-19, pero dijo que planeaba asistir a su mitin programado en Florida el sábado por la noche, así como también al mitin del domingo por la noche en Pensilvania. “Me siento tan bien”, le dijo Trump a Hannity. Pero nuevamente luchó por no toser.

El jueves, el médico del presidente, Sean P. Conley, emitió una declaración en la que explicó que Trump “había completado terapia contra el COVID-19” y que podía “volver a los compromisos públicos” el sábado.

El CDC afirma que las personas infectadas con COVID-19 deben esperar 10 días después de la aparición de los primeros síntomas, no tener fiebre durante 24 horas sin medicación y mostrar una mejoría de los síntomas antes de estar con seguridad cerca de otras personas.

El presentador de MSNBC, Chris Hayes, desconfía de los informes de Conley. Después de escuchar la llamada de Trump con Hannity, tuiteó: “No creo que en este momento haya ninguna razón para dar crédito a los pronunciamientos de los médicos de la Casa Blanca o del presidente sobre la cronología de su enfermedad o su estado actual”.

I don't think at this point there is any reason to give face value credence to the White House or president's doctors' pronouncements about either the timeline of his illness or his current status. — Chris Hayes (@chrislhayes) October 9, 2020

Trump tuvo problemas para respirar fuera de la Casa Blanca, lo que generó especulaciones sobre la salud del presidente

Coronavirus in Chief, Trump takes off mask as he returns to WH. pic.twitter.com/ukCyhU1Nv0 — Jim Acosta (@Acosta) October 5, 2020

Trump fue dado de alta del hospital el lunes. Tuiteó: “Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al Covid. No dejes que domine tu vida. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”

El presidente también dijo que su enfermedad no disminuiría sus esfuerzos dedicados a la campaña. Tuiteó: “¡¡¡Volveré pronto a la campaña presidencial !!! Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas.”

Además de la preocupación por la seguridad y el bienestar de los empleados de la Casa Blanca con el regreso de Trump, los usuarios de Twitter comentaron que Trump parecía tener problemas para respirar después de quitarse la máscara. Una persona tuiteó: “El vídeo en primer plano de Trump en el balcón muestra claramente que todavía tiene dificultades para respirar.”

Did anyone else take note that @realDonaldTrump was struggling to breath when he got to the top of the @WH stairs? That’s why he stood there for so long. He was struggling. — Cathy Rosen (@rockinrosen) October 5, 2020

Numerosas personas en Twitter se fijaron en las dificultades que tenía Trump para respirar después de subir los escalones de la Casa Blanca. Una persona tuiteó: “Sé lo que es no poder respirar. He tenido más ataques de asma de los que puedo contar. Cuando miro el vídeo de Trump regresando a la Casa Blanca… estoy dispuesto a apostar que todavía tiene problemas respiratorios y que estará de regreso a Walter Reed en breve. No me creo ni una palabra de lo que dice.”