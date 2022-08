Donald Surrett Jr: Empleado de supermercado que enfrentó al autor del tiroteo en Oregon

Donald Ray Surrett Jr. era un veterano del ejército que saltó a la acción cuando un tirador activo ingresó a la tienda Safeway en Bend, Oregón.

Según la portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller, Surrett, era un empleado del supermercado Safeway, que se enfrentó al pistolero, Ethan Blair Miller, en la sección de productos agrícolas y trató de desarmarlo. Miller mató a Surrett y a un cliente en la tienda antes de quitarse la vida, dijo la policía.

Donald Surrett, de 66 años, de Bend, recibió un disparo en la parte trasera de la tienda y la policía lo declaró como un héroe. También fue conocido como Don Surrett.

“Surrett se enfrentó al tirador, intentó desarmarlo y muy bien pudo haber evitado más muertes”, dijo Miller, portavoz de la policía. “Señor. Surrett actuó heroicamente durante este terrible incidente”.

Hay una página de GoFundMe para ayudar a la esposa de Don Surrett, Jacky. “Mi nombre es Jerilynn, estoy pidiendo donaciones para ayudar a mi hermana Jacky Surrett con el costo del funeral y los gastos de manutención”, se lee. “Don recibió un disparo en Safeway en Bend, Or. el 28-8-22 De un tirador activo. Era el principal proveedor. Mi hermana está en Discapacidad. Don era un veterano y sus instintos se activaron al tratar de salvar a otros. Le dispararon y lo mataron tratando de someter al joven Pistolero. Por favor envíe oraciones también. Gracias.”

La otra víctima, Glenn Edward Bennett, fue médico en la Guerra de Corea. Hay una página de GoFundMe para ayudar a su viuda.

Esto es lo que necesita saber:

Surrett había servido en el ejército de los EE.UU. durante dos décadas

Según Associated Press, Donald Surrett “anteriormente sirvió en el ejército de los EE. UU. durante dos décadas”.

Debora Jean Surrett, la exesposa de Surrett, dijo a AP que él “sirvió en el Ejército durante 20 años como ingeniero de combate”.

Estuvo estacionado en Alemania tres veces y en todo Estados Unidos, informó AP.

Según su página de LinkedIn, Surrett también trabajó como asistente de información para el Servicio Forestal de EE. UU. y como especialista de oficina para el Departamento de Calidad Ambiental de Oregón.

Recibió una certificación en sistemas informáticos de Central Oregon Community College en 2011 y una licenciatura en informática y ciencias de la información de Columbia College en 2003. “Completado en diferentes lugares de destino mientras estaba en el ejército. Por eso tomó tanto tiempo”, escribió Surrett en LinkedIn.

Las personas que conocían a Surrett le dijeron a Oregon Live que no les sorprendió que se levantara para detener al pistolero.

“Ya sea defendiendo a los veteranos discapacitados, ofreciendo un apoyo firme a su iglesia o planteando inquietudes a los dirigentes sindicales, Donald R. Surrett Jr. nunca tuvo miedo de ponerse de pie y hacer oír su voz”, informó el periódico.

Surrett fue recordado como “un tipo tan agradable” y un héroe

La gente ofreció tributos a Surrett en Facebook. “Don era un tipo tan agradable… En ocasiones lo visitaba para conversar cuando iba de compras a la vía segura de nuestro vecindario… Sí, este tiroteo me golpeó muy cerca de casa a mí y a muchos otros, incluso a tantos muchas personas que conozco… Nuestra comunidad de Bend está totalmente devastada… Pensamientos y oraciones para todos los afectados por esta tragedia 🙏”, escribió un hombre en Facebook.

Otro hombre escribió: “Donald Ray Surrett Jr. es quien necesita volverse viral y no el tirador que no debe ser nombrado. Este hombre trabajaba en Safeway y era veterinario y atacó al tirador y probablemente salvó muchas vidas, incluida la de mi hijo. Gracias por tu sacrificio Donald. No puedo expresar la gratitud que siento. A mi hijo le gustó mucho trabajar contigo. ROTURA”

Otro hombre escribió,

Me gustaría expresar mi apoyo y condolencias a todos los que conocían, Don Surrett Jr., especialmente a la familia Surrett. Hace años tuve el privilegio de tener a Don en algunas de mis clases en COCC y me he mantenido al día con él a lo largo de los años, ya que el lado este de Safeway es donde compro. Don trabajaba allí en el departamento de productos agrícolas y, como me dijo una vez, lo disfrutaba más que trabajar con computadoras. Lo saludaba cuando se detenía lo suficiente para tener una breve conversación antes de volver a almacenar productos para nuestra comunidad. No me sorprenden las acciones de Don anoche para confrontar y tratar de desarmar al tirador. ¡Tú, Don Surrett, eres un héroe! A quien, sin duda, salvé muchas vidas a expensas desinteresadas de la tuya. Te extrañaré Don.

Una mujer escribió en Facebook que Surrett era parte de una comunidad eclesiástica:

Como muchos de ustedes probablemente ya han escuchado, ayer por la noche hubo un tirador activo en Safeway en Bend. Dos hombres fueron asesinados. Esto golpea cerca de casa estar justo en nuestra comunidad. Lamentablemente, se acerca más cuando escuchamos que uno de los dos hombres asesinados era Don Surrett, miembro de nuestra iglesia. Él y su esposa, Jackie Surrett, han asistido a nuestra iglesia muchas veces y algunos de ustedes los conocen. Don estaba trabajando en Safeway cuando el pistolero comenzó a disparar y Don intentó desarmar al pistolero, recibiendo un disparo fatal en el proceso. Verdaderamente un final trágico para un acto tan valiente. Abracemos a Jackie y su familia en oración, así como a la familia del otro hombre que fue asesinado. Este es un recordatorio de que este no es nuestro hogar, que levantemos a los que lloran a nuestro Padre celestial.

El pistolero irrumpió en la tienda de comestibles después de dejar atrás un diario inquietante

Los oficiales respondieron a la tienda en el área del Centro Comercial The Forum el domingo 28 de agosto de 2022 por la noche, según la policía.

El asesino había dejado un diario inquietante en el que reveló que inicialmente estaba planeando un tiroteo en la escuela.

“Soy un psicópata malvado, sediento de sangre”, escribió en una entrada de diario en Wattpad revisada y guardada por Heavy antes de que fuera eliminada. La página se llama la “espiral descendente de Ethan Miller”. El pistolero también publicó en Instagram fotos de sí mismo con armas.

“Bueno, esto es todo”, decía otra publicación en el manifiesto. “Hoy es el día que muero”.

La policía reveló en una conferencia de prensa el 29 de agosto que cuando los oficiales respondieron, el tirador entró desde los apartamentos de Fox Hollow. Estaba disparando rondas de un rifle estilo AR-15. Entró por la entrada oeste de Safeway. Dentro de la entrada, le disparó a una persona, que murió. El tirador continuó a través de Safeway, disparando y matando a Surret dentro de la tienda. La policía ingresó a la tienda mientras aún se estaban disparando y encontraron a Miller muerto.

Encontraron una escopeta y un rifle AR-15 muy cerca del tirador. No hubo evidencia de un segundo tirador, a pesar de los primeros informes. Se encontraron cócteles molotov en su automóvil.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo: “Aproximadamente a las 7:04 p.m. recibimos una llamada de servicio en el Centro Comercial Forum. Se recibieron múltiples llamadas al 911. Cuando la policía respondió, tuvimos informes de al menos uno o dos posibles tiradores activos en el área. Las llamadas eran disparos. Creemos que el tirador entró desde un área residencial detrás del Centro Comercial Forum. El tirador se movió por el estacionamiento desde Costco en el extremo oeste disparando un rifle estilo AR-15”.

Krantz dijo que el tirador entró por la entrada oeste de Safeway. El jefe dijo: “Enfrentaron a una persona allí y le dispararon. Esa persona fue transportada al hospital y luego fue declarada fallecida. El tirador continuó a través de las rondas de disparos de Safeway. El tirador mató a una segunda persona dentro del Safeway. Los oficiales respondieron y cuando llegaron ingresaron al Safeway de inmediato, aún escuchando disparos. Encontraron al aparente tirador muerto dentro de Safeway”.

Krantz dijo que el rifle y una escopeta fueron encontrados cerca del tirador. Dijo que los oficiales no dispararon ningún tiro. El jefe agregó que el sospechoso es un hombre, pero no lo identificó a él ni a las víctimas.

Los oficiales entraron para confrontar a Ethan Miller, pero murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la portavoz de la policía. Pasaron cuatro minutos desde el despacho hasta que Ethan Miller bajó, dijo.

Un escuadrón antibombas de la policía despejó el apartamento de Ethan Miller y el Safeway.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Asesinato-suicidio en Connecticut: Hallan muertos a una pareja dentro de un auto