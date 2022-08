Asesinato-suicidio en Connecticut: Hallan muertos a una pareja dentro de un auto

Caroline Ashworth y Michael Mollow fueron encontrados muertos en un aparente asesinato-suicidio en Wethersfield, Connecticut, dijo la policía en un comunicado de prensa. Ashworth, una estudiante universitaria y residente de Branford de 21 años, y Mollow, un dentista de 59 años y padre divorciado de dos hijos, habían tenido una “relación doméstica anterior”, según la policía.

Ashworth y Mollow fueron encontrados muertos dentro y por un automóvil estacionado al costado de una carretera después de que la policía respondiera a los informes de disparos el sábado 27 de agosto de 2022, dijo el Departamento de Policía de Wethersfield en su comunicado de prensa. Las muertes siguen bajo investigación, dijo la policía.

Caroline Ashworth fue encontrada muerta en el automóvil con múltiples heridas de bala en el torso y las extremidades, mientras que Michael Mollow estaba afuera del automóvil con heridas de bala en la cabeza y el pecho

Según el comunicado de prensa de la policía de Wethersfield, los oficiales respondieron al área de 74 Mountain Laurel Drive el 27 de agosto alrededor de las 9:28 p.m. después de que las personas que llamaron al 911 informaron haber escuchado el sonido de disparos. Los oficiales encontraron un vehículo estacionado fuera de esa dirección con dos personas muertas dentro y fuera del vehículo, según el comunicado de prensa.

“La investigación preliminar no reveló una amenaza inmediata para la comunidad”, dijo la policía. “Caroline Anne Ashworth, de 21 años, de Branford, CT, fue encontrada muerta en el asiento delantero del conductor del automóvil. Tenía múltiples heridas de bala en el torso y las extremidades. El hombre fallecido, ubicado fuera del vehículo junto a la puerta del conductor, fue identificado como Michael Mollow, de 59 años, de Branford, CT. Mollow tenía una herida de bala en el pecho y la cabeza”.

Según la policía, “la investigación reveló que Mollow y Ashworth habían tenido una relación doméstica anterior. Con base en la causa de muerte determinada, este caso continúa siendo investigado como un asesinato-suicidio. En este momento, se desconoce el motivo del tiroteo”.

La policía agregó: “El caso sigue bajo investigación. Cualquier persona con información debe llamar a la División de Detectives de la Policía de Wethersfield al 860-721-2865”.

La tía de Ashworth comentó en una publicación de Facebook de la práctica dental de Mollow que decía: “Este hombre estaba enfermo y demente”

Michael Mollow era dentista en North Branford Dental Group, según el sitio web de la práctica. Su página de biografía decía: “Dr. Michael Mollow se unió a North Branford Dental Group en 1997. Obtuvo una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana. Se graduó en 1988 de la Tufts Dental School en Boston, Massachusetts.

La página de biografía agregó: “El padre y el abuelo de Mike eran dentistas y, actualmente, ¡también lo es su tía! El Dr. Mollow vive con su esposa, dos hijos y varias mascotas en Branford. Le gusta esquiar, navegar, jugar al golf y pasar tiempo con su familia”.

Según los registros judiciales de Connecticut, la esposa de Mollow solicitó el divorcio en mayo de 2021. El divorcio finalizó ese mismo mes, según muestran los registros judiciales vistos por Heavy. No se pudo contactar a la ex esposa de Mollow para hacer comentarios, pero le dijo a WFSB que es un “momento difícil en este momento para ella y sus hijos”, informó la estación de noticias.

North Branford Dental Group publicó un mensaje ahora eliminado en Facebook sobre la muerte de Mollow. La publicación decía:

Es con un corazón triste y pesado que estamos anunciando la trágica pérdida del Dr. Michael Mollow. Extendemos nuestras más profundas condolencias y apoyo a las familias y amigos afectados por este evento devastador. No conocemos los detalles, pero sabemos que la policía de Wethersfield tiene una investigación en curso”.

La publicación también incluía información para los pacientes de Mollow sobre la reprogramación de citas y decía: “Nuestro personal se ha unido como familia durante este momento difícil. Somos un oficial fuerte, unido y resistente que aún se enfoca en brindar la mejor atención a nuestros pacientes. … Gracias a todos los que nos han contactado con expresiones de simpatía y preocupación por nuestro bienestar, los apreciamos”.

La publicación estaba llena de docenas de comentarios que expresaban condolencias, pero se eliminó después de que la tía de Ashworth publicara un comentario propio. Ella escribió: “¡ÉL MATÓ A MI SOBRINA! ¡PÉRDIDA TRÁGICA PARA ELLA Y NUESTRA FAMILIA! Este hombre estaba enfermo y demente con un horrible historial de problemas de salud mental. No era más que un abusador manipulador. ¡¡¡Ella solo tenía 21 años y él 59!!!”

La tía de Ashworth agregó: “Siempre hay 2 lados en cada historia. … Le disparó y la mató y luego se quitó la vida … qué cosa tan cobarde”.

Ashworth, que anteriormente vivió en Texas, publicó en TikTok sobre “relaciones abusivas y tóxicas”

Caroline Ashworth era originaria de Houston, Texas, y también vivía en Richmond, Texas, antes de mudarse a Connecticut, según su página de Facebook. También vivió en Sugar Land, Texas. No quedó claro de inmediato cuándo Ashworth se mudó a Connecticut. Los registros públicos muestran que ella había vivido en una casa frente al mar en Branford, propiedad de Mollow.

Se graduó de la escuela secundaria William B. Clements en el Distrito Escolar Independiente de Fort Bend en Texas y estudió en Gateway Community College en New Haven y Lone Star College en Texas, según su Facebook.

En Instagram, Ashworth publicó en su sección de biografía, “Justlovepls”. El 20 de agosto, Ashworth publicó un video de TikTok con las palabras: “No puedo ser un pájaro y volar, pero puedo conducir 1000 millas por todo el país para alejarme de ti”. Agregó en la leyenda: “Y eso es sobre relaciones abusivas y tóxicas #livelaughlove”.

