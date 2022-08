Ethan Miller: Responsable del tiroteo en supermercado de Oregon que dejó 2 muertos

Ethan Miller fue identificado como el tirador activo que mató a dos personas en una tienda de comestibles Safeway en Bend, Oregón, luego de tramar un tiroteo en una escuela en un manifiesto macabro que decía: “Soy malvado, simple y llanamente”.

La portavoz de la policía de Bend, Sheila Miller, identificó al tirador como Ethan Blair Miller, de 20 años, de Bend, y las dos víctimas como Glenn Edward Bennet, un comprador, y Donald Ray Surrett Jr., un empleado que trató de desarmar al pistolero. Bennet, de 84 años, de Bend, recibió un disparo cerca de la entrada de la tienda, dijo. Surrett, de 66 años, de Bend, recibió un disparo en la parte trasera de la tienda en la sección de productos agrícolas.

“Surrett se enfrentó al tirador, intentó desarmarlo y muy bien pudo haber evitado más muertes”, dijo Miller, portavoz de la policía. “. El Sr. Surrett actuó heroicamente durante este terrible incidente”. Otras dos personas sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida.

Los oficiales respondieron a la tienda en el área del Centro Comercial The Forum el domingo 28 de agosto de 2022 por la noche, según la policía.

“Soy un psicópata malvado, sediento de sangre”, escribió en una entrada de diario en Wattpad revisada y guardada por Heavy antes de que fuera eliminada. La página se llama la “espiral descendente de Ethan Miller”. El pistolero también publicó fotos de sí mismo con armas en Instagram.

“Bueno, esto es todo”, decía otra publicación en el manifiesto. “Hoy es el día que muero”.

Miller escribió que planeaba ser un tirador escolar y fue influenciado por Columbine, pero no pudo esperar más, y así fue como terminó en el Safeway. Dejó voluminosas cuentas de redes sociales, incluidos videos y fotos que lo mostraban con armas y disparando.

Ethan Miller no tenía antecedentes penales y las autoridades no se enteraron de sus escritos hasta después del tiroteo masivo, dijo Sheila Miller. Ella dijo que la policía todavía está investigando cómo Ethan Miller adquirió las armas.

Esto es lo que necesita saber:

1. Miller dejó un diario criticando las restricciones del COVID y escribiendo: “Me convirtieron en un monstruo”. Creé esta tragedia. Pero la sociedad me creó’

Una página en Wattpad se lee como un diario o manifiesto final. Ha sido eliminado pero Heavy guardó capturas de pantalla. En él, Miller criticó la “histeria” de COVID-19 por parte del gobierno y culpó al aislamiento y la soledad por el tiroteo masivo.

“Si estás leyendo esto, definitivamente estoy MUERTO y acabo de cometer una ‘TRAGEDIA NACIONAL’. He dejado este diario para todos los investigadores, medios, detectives de Internet, etc. pero lo más importante es que esto es para MUY POCOS gente que realmente me importa y quiero entender por qué y cómo sucedió esto para que puedan estar en paz. Voy a explicárselo todo para que al final de todo esto entiendan por qué hice lo que hice. Lo que verá aquí es la documentación y descripción de los Meses, Semanas, Días desde Hoy hasta La Masacre. Bueno, entonces supongo que debería contarles un poco sobre mí, ¿sí? No hay mucho que sea digno de mención y la mayoría de las cosas sobre mi nacimiento y mis primeros años (Ahhhh, cuando las cosas eran mucho más simples) serán bastante fáciles de encontrar. He cambiado MUCHO desde entonces, obviamente lol. Los cambios reales comenzaron hace poco más de dos años cuando COVID comenzó a convertirse en algo global. Dios, eso todavía me jode. Todavía no puedo creer que el mundo entero haya caído en eso. El virus en sí era real y mortal, pero en lugar de encontrar una solución real al problema, ellos (es decir, el GOBIERNO tiránico de los EE. UU.) UTILIZARON el problema para crear histeria masiva y pánico entre nosotros (es decir, la gente de AMÉRICA) y luego forzaron en aislamiento y soledad por una cantidad SIGNIFICATIVA de tiempo. Todavía no he sido capaz de salir de ese estado. A pesar de los numerosos intentos de volver a las MMA, que todavía amo tanto y siempre lo haré, a pesar de los numerosos intentos de nuevos trabajos, a pesar de los numerosos intentos de encontrar el amor una vez más, a pesar de los numerosos intentos de socializar y tratar de hacer nuevas amistades, han demostrado fútil. Así que ahora estamos aquí. Espero que este diario pueda darles a todos una sensación de paz y cierre. Pero el mundo ha hecho que esto suceda. Soy responsable de esto, pero me convirtieron en un monstruo. Creé esta tragedia. Pero la Sociedad me creó.

Otra publicación decía: “Mi humanidad se ha ido. No tengo emociones en absoluto”.

En otra publicación, afirmó que no era un supremacista blanco o incel pero odiaba “todo”. Añadió: “Estoy en paz con el monstruo en el que me he convertido”.

La policía reveló en la conferencia de prensa del lunes que, cuando respondieron los oficiales, el tirador entró desde los apartamentos de Fox Hollow. Estaba disparando rondas de un rifle estilo AR-15. Entró por la entrada oeste de Safeway. Dentro de la entrada, le disparó a una persona, que murió. El tirador continuó disparando por Safeway y disparó y mató a una segunda persona dentro de la tienda. La policía ingresó a la tienda mientras aún se estaban disparando y encontraron a Miller muerto.

Encontraron una escopeta y un rifle AR-15 muy cerca del tirador. No hubo evidencia de un segundo tirador a pesar de los primeros informes. Se encontraron cócteles molotov en su automóvil.

2. Ethan Miller, quien publicó fotos que lo mostraban con armas, escribió que “había terminado de esperar” y fue influenciado por Columbine

Miller, quien publicó fotos con armas en las redes sociales, llevó un AR-15 a la tienda Safeway. El sábado 27 de agosto de 2022, en una entrada de diario, Miller escribió que “había terminado de esperar”.

“NO PUEDO ESPERAR MÁS. La rabia se ha vuelto incontrolable”, dice la entrada del diario.

También dejó un canal de YouTube con múltiples videos, algunos mostrando disparos.

En otra publicación, Miller indicó que planeaba ser un tirador escolar y fue influenciado por Columbine.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo: “Aproximadamente a las 7:04 p.m. recibimos una llamada de servicio en el Centro Comercial Forum. Se recibieron múltiples llamadas al 911. Cuando la policía respondió, tuvimos informes de al menos uno o dos posibles tiradores activos en el área. Las llamadas eran disparos. Creemos que el tirador entró desde un área residencial detrás del Centro Comercial Forum. El tirador se movió por el estacionamiento desde Costco en el extremo oeste disparando un rifle estilo AR-15”.

Krantz dijo que el tirador entró por la entrada oeste de Safeway. El jefe dijo: “Enfrentaron a una persona allí y le dispararon. Esa persona fue transportada al hospital y luego fue declarada fallecida. El tirador continuó a través de las rondas de disparos de Safeway. El tirador mató a una segunda persona dentro del Safeway. Los oficiales respondieron y cuando llegaron ingresaron al Safeway de inmediato, aún escuchando disparos. Encontraron al aparente tirador muerto dentro de Safeway”.

City of Bend, Oregon Press Conference If the video does not start automatically, please refresh your browser and press the play button located in the middle of the video screen or in the bottom left corner of the video screen. 2022-08-29T19:54:53Z

Krantz dijo que el rifle y una escopeta fueron encontrados cerca del tirador. Dijo que los oficiales no dispararon ningún tiro. El jefe agregó que el sospechoso es un hombre, pero no lo identificó a él ni a las víctimas.

Ethan Miller is the Bend Oregon shooter. He planned a school shooting at Mountain View High School on September 8th according to his manifesto but changed plans. A social media user is claiming he went to that HS and was locally employed in the past few years. pic.twitter.com/tY9WMDxmxP — 🔥KaraResists❄️🏳️‍🌈🏙️🌻 (@RabbitResist) August 29, 2022

Los usuarios de las redes sociales afirmaron que Miller alguna vez trabajó en Safeway, pero las autoridades no lo han confirmado. Vivía en los apartamentos de Fox Hollow, según Sheila Miller.

Los oficiales entraron para confrontar a Ethan Miller, pero murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la portavoz de la policía. Pasaron cuatro minutos desde el despacho hasta que Ethan Miller bajó, dijo.

Un escuadrón antibombas de la policía despejó el apartamento de Ethan Miller y el Safeway.

3. El pistolero despotricó sobre la escuela Mountain View y escribió que no tenía “buenos recuerdos de esa escuela”

Miller despotricó sobre la escuela de Mountain View y dejó publicaciones en el diario que indicaban que estaba considerando un ataque allí.

“No hay buenos recuerdos de esa escuela o del personal que la alberga”, escribió una semana antes del tiroteo en Safeway.

Era un luchador amateur de MMA. Estaba publicando en las publicaciones de Columbine Reddit. También tenía una lista de reproducción dedicada al tiroteo que publicó en Spotify. Su YouTube tenía videos de él disparando.

Krantz dijo que un testigo informó sobre un posible segundo tirador en el área, pero no se ha encontrado evidencia de un segundo tirador o disparos adicionales en la ciudad. Dijo que la investigación está en curso y está activa. Oficiales de varias agencias de policía del centro de Oregón y el FBI se encuentran en el lugar.

“Tomará mucho tiempo recolectar evidencia, procesar la escena y completar la investigación”, dijo Krantz. Dijo que la escena del crimen incluye todo el estacionamiento y el centro comercial y que los investigadores también están obteniendo órdenes de allanamiento para las residencias de los sospechosos.

City of Bend Press Conference If the video does not start automatically, please refresh your browser and press the play button located in the middle of the video screen or in the bottom left corner of the video screen. 2022-08-29T05:51:47Z

Los pacificadores de Oregón Central asistieron a una sesión informativa de la policía e informaron lo siguiente:

El tirador comenzó afuera y caminó por la acera. Disparado a Big Lots. Fue a un lugar seguro y le disparó a alguien que murió en el hospital. El tirador fue asesinado. No hay noticias sobre posibles lesiones. Múltiples agencias respondiendo. El Departamento de Policía no disparó un arma.

KTVZ citó a una portavoz del hospital diciendo que recibieron a dos personas, una fallecida y otra en buenas condiciones. The Bend Bulletin informó que un empleado de Safeway le dijo al periódico que “una persona entró en la tienda de comestibles y abrió fuego con un arma, disparando múltiples tiros”.

🚨#UPDATE: KTVZ is reporting that multiple Police and medics have rushed to the Safeway at the Forum Shopping Center in northeast Bend this evening on reports of an active-shooter situation with one or two gunmen and possibly multiple victims pic.twitter.com/CSPNLGgy2b — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 29, 2022

La televisora informó que “se escucharon múltiples disparos en el área del centro comercial, en la Carretera 20 y Calle 27 Noreste”.

4. La madre de Miller trabaja en Safeway como “coordinadora de personal”

Breaking: Initial reports of a shooting at a Safeway grocery store in Bend, Oregon. pic.twitter.com/mEHc3Mydik — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 29, 2022

En Facebook, la madre de Miller, Gail Dover, escribió que trabajaba en Safeway como “coordinadora de personal” de la tienda.

“Ella perdonó, pero no olvidará. Ella está pasando a cosas mejores. SIN ARREPENTIMIENTOS, SOLO LECCIONES APRENDIDAS”, dice su perfil. Dice que vive en Bend, Oregón.

De vez en cuando publicaba saludos a Miller, quien estaba involucrado en artes marciales mixtas. “Ethan obtuvo el 1er lugar en su torneo hoy. Tan orgullosa de él”, escribió, con emojis de corazón, el 23 de abril.

Un día antes del tiroteo, escribió: “A veces en la vida tenemos que tomar decisiones que no parecen justas o que no son las más fáciles de tomar. Esas decisiones pueden hacer o deshacer a una persona, y también pueden ser las correctas”. No dijo a qué se refería y ahora bloqueó su página de Facebook para que las publicaciones ya no sean visibles.

Según KTVS, las personas que llamaron dijeron que “vieron a alguien vestido completamente de negro, mientras que otros dijeron que un sujeto masculino sostenía dos bolsas de lona que pudo haber entrado en la tienda de comestibles”.

Miller disparó por todos los pasillos, según el Bend Bulletin.

The Bulletin agregó que el tiroteo masivo “impulsó a los compradores a buscar sus propias armas”. Es posible que haya tenido armas adicionales, informó el periódico.

5. Un excompañero de clase escribió que Miller ‘se metía con la gente’ en la escuela y ‘parecía un poco fuera de lugar’

Viewer submitted video. Bend Oregon East Side Safeway. 8/28/2022. Shooter reported. No confirmation on people injured or dead. We do not know if the suspect is still at large at this time. pic.twitter.com/NSKmcq9B4O — centraloregonpeacekeepers (@copeacekeepers) August 29, 2022

Un excompañero de clase escribió en Facebook que Miller era “molesto” con la gente en la escuela y “parecía bastante molesto la mayoría de los días”. Ella escribió:

Fui a la escuela secundaria con el tirador de Bend, Oregon. Hablamos de pasada. Siempre parecía un poco fuera de lugar, pero siempre fui amable con él como debería ser un estudiante de último año. Tuvimos algunas clases juntos y parecía que siempre se metía en problemas en la escuela, se metía con la gente y parecía bastante molesto la mayoría de los días. Sigo recibiendo llamadas telefónicas sobre lo que sucedió hoy en mi ciudad natal. Estoy horrorizado por lo que sucedió, pero también parece ser nuestra nueva normalidad. No puedo publicar el enlace aquí, pero si quieres leer cómo sucedió, su nombre es Ethan Miller, de 20 años, de Bend, O

En 56 páginas a partir del 29 de junio cada día escribe una historia sobre lo que está por suceder. El último día (cuando ocurrió el tiroteo) se despide. Es muy inquietante, pero profundiza en el por qué.

Una persona escribió en Reddit que trabaja en la tienda como empleado de cortesía:

Realmente feliz de estar viva y segura”, decía la publicación. “Estaba afuera tirando de los autos cuando escuché disparos de lo que sonaba cerca de Costco, junto a los apartamentos Fox Hollow. No estaba seguro de si eran disparos hasta que vi a un tipo corriendo lo más rápido que podía. No mucho después, escuché más disparos. Vi un sudan negro y creo que tal vez ese era el auto??

La publicación continuó: “Corrí adentro, la gente comenzó a entrar. Le dije a la gente que se quedara adentro. Le dije al gerente que estaban pasando cosas y vi a mi amigo. Corrí hacia él y se lo conté. Fue entonces cuando escuché disparos en la tienda. Él, yo y tanta gente salimos corriendo tan rápido como pudimos. Escuché más disparos cerca de mí. Mis compañeros de trabajo vieron al tirador. Salió bien. Nunca he visto a la gente correr así. Nunca he estado en un pánico como ese”.

