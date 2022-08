Tres personas fallecieron tras un tiroteo al interior de un supermercado en Bend, Oregon

Un hombre armado y otras dos personas murieron después de un tiroteo en una tienda de comestibles Safeway en Bend, Oregón, dijo la policía en una conferencia de prensa. Los oficiales respondieron a la tienda en el área del Centro Comercial The Forum el domingo 28 de agosto de 2022 por la noche, según la policía.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo: “Aproximadamente a las 7:04 p.m. recibimos una llamada de servicio en el Centro Comercial Forum. Se recibieron múltiples llamadas al 911. Cuando la policía respondió, tuvimos informes de al menos uno o dos posibles tiradores activos en el área. Las llamadas eran disparos. Creemos que el tirador entró desde un área residencial detrás del Centro Comercial Forum. El tirador se movió por el estacionamiento desde Costco en el extremo oeste disparando un rifle estilo AR-15”.

Krantz dijo que el tirador entró por la entrada oeste de Safeway. El jefe dijo: “Enfrentaron a una persona allí y le dispararon. Esa persona fue transportada al hospital y luego fue declarada fallecida. El tirador continuó a través de las rondas de disparos de Safeway. El tirador mató a una segunda persona dentro del Safeway. Los oficiales respondieron y cuando llegaron ingresaron al Safeway de inmediato, aún escuchando disparos. Encontraron al aparente tirador muerto dentro de Safeway”.

Krantz dijo que el rifle y una escopeta fueron encontrados cerca del tirador. Dijo que los oficiales no dispararon ningún tiro. El jefe agregó que el sospechoso es un hombre, pero no lo identificó a él ni a las víctimas.

El jefe de policía dijo que no hay indicios de que haya un segundo hombre armado

Krantz dijo que un testigo informó sobre un posible segundo tirador en el área, pero no se ha encontrado evidencia de un segundo tirador o disparos adicionales en la ciudad. Dijo que la investigación está en curso y está activa. Oficiales de varias agencias de policía del centro de Oregón y el FBI se encuentran en el lugar.

“Tomará mucho tiempo recolectar evidencia, procesar la escena y completar la investigación”, dijo Krantz. Dijo que la escena del crimen incluye todo el estacionamiento y el centro comercial y que los investigadores también están obteniendo órdenes de allanamiento para las residencias de los sospechosos.

Los pacificadores de Oregón Central asistieron a una sesión informativa de la policía e informaron lo siguiente:

El tirador comenzó a disparar afuera y caminó por la acera. Disparó en Big Lots. Fue a un lugar seguro y le disparó a alguien que murió en el hospital. El tirador fue asesinado. No hay noticias sobre posibles lesiones. Múltiples agencias respondiendo. El departamento de policía de Bend no disparó un arma

KTVZ citó a una portavoz del hospital diciendo que recibieron a dos personas, una fallecida y otra en buenas condiciones. The Bend Bulletin informó que un empleado de Safeway le dijo al periódico que “una persona entró en la tienda de comestibles y abrió fuego con un arma, disparando múltiples tiros”.

La televisora informó que “se escucharon múltiples disparos en el área del centro comercial, en la Carretera 20 y Calle 27 Noreste”.

Hubo informes de un tirador activo vestido de negro

Según KTVS, las personas que llamaron dijeron que “vieron a alguien vestido completamente de negro, mientras que otros dijeron que un sujeto masculino sostenía dos bolsas de lona que pudo haber entrado en la tienda de comestibles”.

Una persona escribió en Reddit que trabaja en la tienda como empleado de cortesía:

“Realmente feliz de estar viva y segura”, decía la publicación. “Estaba afuera tirando de los autos cuando escuché disparos de lo que sonaba cerca de Costco, junto a los apartamentos Fox Hollow. No estaba seguro de si eran disparos hasta que vi a un tipo corriendo lo más rápido que podía. No mucho después, escuché más disparos. Vi un sudan negro y creo que tal vez ese era el auto??

La publicación continuó: “Corrí adentro, la gente comenzó a entrar. Le dije a la gente que se quedara adentro. Le dije al gerente que estaban pasando cosas y vi a mi amigo. Corrí hacia él y se lo conté. Fue entonces cuando escuché disparos en la tienda. Él, yo y tanta gente salimos corriendo tan rápido como pudimos. Escuché más disparos cerca de mí. Mis compañeros de trabajo vieron al tirador. Salió bien. Nunca he visto a la gente correr así. Nunca he estado en un pánico como hoy”.

