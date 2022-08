Así fue la presentación de Eminem y Snoop Dogg en los MTV VMAs 2022 [VER]

Mira a Eminem y Snoop Dogg en los MTV Video Music Awards interpretando “From the D 2 the LBC”.

El domingo 28 de agosto, Eminem y Snoop Dogg actuaron en los MTV Video Music Awards 2022.

Esto es lo que necesita saber:

Eminem y Snoop Dogg actuaron juntos en los MTV VMA por primera vez

La actuación se realizó principalmente como sus personajes del video musical, luego como versiones animadas de ellos mismos.

Luego pasó a los dos artistas sentados en un sofá de cuero negro, actuando en vivo para la audiencia. Una buena parte de la letra fue censurada para la televisión. Snoop Dogg abandonó el escenario primero, lo que le dio a Eminem unos momentos para interactuar con la multitud antes de salir también.

El domingo por la noche fue la primera vez que la pareja actuó en vivo juntos en los VMA. Hicieron un espectáculo para la multitud interpretando “From the D 2 the LBC”.

Ninguno de los raperos se ha presentado en el escenario de los VMA en más de una década. Eminem interpretó por última vez “Not Afraid” y “Love the Way You Lie” en 2010 y Snoop Dogg no ha estado en el escenario de los VMA desde 2005, según MTV.

La pareja está nominada en la categoría Mejor Hip Hop por la canción, que es “su primera colaboración en más de 20 años, según MTV.

La última vez que colaboraron fue en el sencillo de 2001 “Bitch Please II”, de The Marshall Mathers LP.

Los fans parecen disfrutar de la actuación.

“Snoop y Eminem están matando estos #VMA”, dijo un fanático.

“Está bien, Snoop y Eminem mataron esa cosa de rendimiento de Metaverse Hologram. Eso fue una mierda de culo de droga. Me imagino que en persona parece una locura”, tuiteó alguien.

“@Eminem y @SnoopDogg acaban de hacer estallar el #Metaverse con cada palabra que hace estallar el botón de censura”, tuiteó un fanático.

Mira el video musical oficial de la nueva canción de Eminem y Snoop Dogg ‘From the D 2 the LBC’

Play

Eminem & Snoop Dogg – From The D 2 The LBC [Official Music Video] Eminem & Snoop Dogg – From The D 2 The LBC Listen: eminem.lnk.to/FromTheD2TheLBC eminem.com facebook.com/eminem twitter.com/eminem instagram.com/eminem shadyrecords.com facebook.com/shadyrecords twitter.com/shadyrecords instagram.com/shadyrecords #Eminem #SnoopDogg #FromTheD2TheLBC Music video by Eminem, Snoop Dogg performing From The D 2 The LBC. © 2022 Marshall B. Mathers III vevo.ly/gJGvEY 2022-06-24T04:00:15Z

Los fanáticos tomaron los comentarios del video para reaccionar a la nueva música.

“Nadie obliga a los raperos a subir a su mejor nivel como EM. NADIE”, escribió alguien.

“Parece que Eminem está a punto de atacar en cualquier momento como una cobra”, dijo un fanático.

“Me encanta cómo Snoop es tan genial, suave y no es tímido o incómodo para decir lo que piensa, sin importar quién esté a su lado”, escribió otro fanático.

“La pista era como jugar un juego con tu hijo y dejarle pensar que lo está haciendo bien. Em es obviamente el padre”, señaló alguien.

Un fan dijo: “Me encanta su colaboración, su reconciliación. Es una inspiración tan poderosa para quien sea, y también para las jóvenes generaciones de artistas”.

“Incluso las leyendas quieren ser validadas por Eminem, ¡¡ese es el estado de DIOS!!” alguien escribió

“Los hermanos tienen peleas, pero los hermanos siempre serán hermanos”, dijo alguien.

“Es tan obvio que estos tipos todavía tienen algo de tensión entre ellos. La carne puede estar ‘aplastada’, pero solo son cordiales entre ellos debido al Dr. Dre”, escribió un fanático.

“Es genial ver a estas dos leyendas en buenos términos”, escribió un fanático.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer intentó pasar prueba de sobriedad con baile irlandés: Amy Harrington [VIDEO]