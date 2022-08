Mujer intentó pasar prueba de sobriedad con baile irlandés: Amy Harrington [VIDEO]

Una mujer de Madeira Beach, Florida, Estados Unidos, es la sospechosa de conducir en estado de embriaguez, y luego de provocar un accidente. Además, la mujer intentó demostrar a la policía del condado de Pinellas que se encontraba en estado de sobriedad, y para ello acudió a realizar una danza folclórica propia del país irlandés. Las imágenes de la cómica situación solo salieron hasta este sábado a la luz pública a través de un video.

Amy Harrington is now facing drink driving chargeshttps://t.co/Cd7BGI5HtO — Sunday World (@sundayworld) August 27, 2022

Como Amy Harrington, de 38 años de edad se identificó a la causante de un choque, ocurrido el pasado 27 de abril del presente año, cerca de las 10:30 a.m, y en el que Harrington estrelló por la parte trasera al automóvil en Gulf Boulevard. Según el reporte oficial de la policía, ese día cuando acudieron al lugar del accidente, la mujer tenía varios signos de embriaguez, tenía los ojos enrojecidos, vidriosos y con las pupilas dilatadas, por lo que los oficiales le solicitaron un test de alcoholemia al cual la sospechosa se negó, de acuerdo con El New York Post.

Los oficiales entonces le pidieron caminar de manera recta por una línea blanca marcada en un espacio delimitado, para poder determinar su verdadero estado, sin embargo, Harrington al verse impedida para cumplir con el examen, optó por comenzar a hacer pasos de ballet y de danza folclórica irlandesa, informó Fox News.

De hecho, el video muestra a Harrington con una minifalda negra y un top blanco, parada en un estacionamiento oscuro frente a una línea blanca recta mientras dos policías la observan.

Publica el diario Daily Mail, que ella comenzó a caminar por la línea, pero tropezó en su cuarto paso, y luego rápidamente hizo la transición de la caída a una rutina de baile.

“luchó por seguir las instrucciones y se tambaleaba sobre sus pies y casi se cae”, aseguraron los oficiales de acuerdo con El New York Post.

En el video se le podía ver caminando con su propia melodía hábilmente a lo largo de la línea, luego girando y cruzando el estacionamiento mientras los oficiales observaban. Puede ver en video a continuación.

Bizarre Florida Woman Pulled Over for Alleged Drunken Driving Performed an Irish Folk Dance for Cops A Florida woman pulled over for alleged drunken driving performed an Irish folk dance for cops in an attempt to prove her sobriety, video shows. Amy Harrington, 38, of Madeira Beach, rear-ended another vehicle about a mile away from her home on April 27, cops told WFLA. When Pinellas County deputies arrived, officers said her… 2022-08-28T06:39:13Z

El Daily Mail, además, transcribió el dialogo que sostuvieron los dos agentes con la mujer. En el dialogo dicen lo siguiente:

– ¿Quieres prestar atención para que pueda darte las instrucciones?’ se podía escuchar a uno de los oficiales decir en un intento posterior de la prueba.

– “Sí, bueno, suenas como mi entrenador de ballet”, respondió Harrington, y luego comenzó a caminar por la línea blanca de nuevo.

Una vez más solo pudo dar unos pocos pasos antes de comenzar a caer y tambalearse, luego cuando logra recuperarse su estabilidad comienza a realizar de nuevo una serie de piruetas y pasos.

“Eso no estuvo bien”, dijo el oficial después de que Harrington terminó su rutina. Luego se encogió de hombros y siguió dando vueltas sobre el asfalto.

Más adelante, se escucha a la mujer decirle a los oficiales ‘Sólo quiero irme a casa’… Es seguro (…) irme a casa. Por favor, se lo ruego.”

Después Harrington reacciona y les pide que si van a arrestarla que lo hagan de una vez. “Si va a arrestarme, hágalo ahora”.

En cumplimiento de la ley, la policía procedió a esposar a Harrington. Se le levantaron cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad ajena y cargos por negarse a la prueba de alcoholemia, informó El Universal.

Los oficiales que realizaron la diligencia y también reportaron que al inspeccionar el auto de Amy Harrington habían encontrado en el portavasos un recipiente que contenía un líquido que al parecer era alcohol por el olor que tenía, de acuerdo con WFLA.

Finalmente, la autoridad policial informó que meses atrás, Harrington había incurrido en una falta por negarse a hacerse una prueba de alcoholemia. Establecieron que el incidente se presentó el 3 de marzo, pero no determinaron los agentes cual fue el curso que tomó esta demanda.

Woman dances her way through field sobriety test A woman ended up in handcuffs after trying to impress a deputy with pirouettes during a field sobriety test following a car crash. According to an arrest report, Amy Harrington, 38, had rear-ended another vehicle shortly before 10:30 p.m. on April 27. #fox10phoenix #bodycam #dui #crime #dance Subscribe to FOX 10 Phoenix! bit.ly/39zQtv5 Watch FOX… 2022-08-28T22:57:52Z

