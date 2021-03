Trump ignora a Mike Pence: ¿Por qué no lo considera un posible candidato?

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump no eligió a Mike Pence entre los republicanos “muy buenos” de cara a la campaña presidencial para las elecciones de 2024. Trump omitió el nombre de quien fuera vicepresidente durante sus cuatro años de gobierno en la Casa Blanca, además de una de sus manos derechas.

En una entrevista con el canal de podcast “The Truth with Lisa Boothe”, Donald Trump esgrimió su lista con los mejores cuadros políticos del Partido Republicano, que en 2024 intentará recuperar el gobierno de la Casa Blanca. Llamativamente, en el listado no figuraba Mike Pence.

Kind words from Pres. Trump about my new podcast, “The Truth with Lisa Boothe.” He was my first guest! Such an honor! 🇺🇸

Listen to the interview that Pres. Trump is talking about HERE: https://t.co/coLlMhM6nm pic.twitter.com/aczDriCTIo

— Lisa Boothe (@LisaMarieBoothe) March 22, 2021