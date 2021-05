Así se derrumbó un balcón en una casa de Malibú: [Video]

Nueve personas resultaron heridas tras el derrumbe del balcón de una casa de playa en California. Los heridos cayeron a un vacío de cinco metros de altura, impactando sobre una pendiente rocosa. Los hechos se produjeron el sábado por la tarde, alrededor de las 5PM, en Pacific Coast Highway, en Malibú.

De acuerdo a Telemundo Chicago, el balcón tenía una capacidad para diez personas y estaba ocupado por al quince personas al momento del derrumbe. El video del colapso circuló en redes sociales y rápidamente se convirtió en contenido viral.

“Había probablemente como 10 personas en la cubierta trasera y escuchamos un crujido y literalmente vi a todos mis mejores amigos y mi novia caer 15 pies sobre las rocas”, le contó un hombre presente en la casa al momento del derrumbe a la radio KABC.

“Es un accidente extraño. Como, no sé, no sé cómo sucede eso. No sé cómo sucede eso. Entonces, todo pasa muy rápido. La plataforma literalmente simplemente se rindió”, agregó la fuente, cuyo nombre no fue revelado por el medio.

De acuerdo a la prensa californiana, el material del balcón y la excesiva cantidad de personas que había en ese momento propiciaron el colapso. Nueve personas cayeron a un vacío de cinco metros e impactaron contra una superficie rocosa. Cuatro de los heridos debieron ser trasladados a un hospital.

Una fiesta de cumpleaños en la playa

El portal de noticias RT Noticias indicó que en la casa donde se produjo el derrumbe del balcón, situada en al 2000 de la W. Pacific Coast Highway, en Malibú, se estaba desarrollando una fiesta de cumpleaños.

La información coincide con lo que informó el canal de noticias NBC 4. Según este medio, la propietaria del inmueble aseveró haber alquilado la casa para una fiesta de cumpleaños exigiendo que al evento no asistieran más de seis personas debido a las normativas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

La propietaria del inmueble habría recibido varios llamados de los vecinos de la casa para quejarse de que en la fiesta había más personas que el límite establecido por las autoridades sanitarias.

Medios locales reportan dos heridos de gravedad

El prestigioso diario Los Ángeles Times recoge el testimonio de Melanie Flores, supervisora de la oficina del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

La funcionaria confirmó que nueve personas fueron evacuadas de las rocas tras el colapso del balcón en la casa de playa de Malibú. Cuatro de ellas debieron ser trasladas a centros médicos y dos personas de este segundo grupo fueron ingresadas a hospitales en estado crítico.

Asimismo, Los Ángeles Times indicó que la propietaria del lugar se defendió ante posibles demandas judiciales: alegó que desde el primer momento en que supo que en la fiesta había más personas que las permitidas, intentó comunicarse con el hombre al que le había alquilado el inmueble. Los llamados no fueron respondidos, según su testimonio.

CBS Los Ángeles informó este domingo que la casa fue clausura y declarada inhabitable por el Departamento de Policía de Los Angeles.

