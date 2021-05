Judith Black: Mujer de Florida ataca a empleado negro de Burger King

Judith Black es una mujer de Florida acusada de lanzar un Whopper a un empleado de Burger King y desatar insultos racistas porque estaba enojada por el grosor de un tomate. Judith Black fue arrestada el 30 de abril de 2021 en Wildwood, Florida, cerca de su casa en The Villages, según un informe policial obtenido por The Smoking Gun.

La mujer de 77 años fue arrestada por el Departamento de Policía de Wildwood y registrada en la cárcel del condado de Sumter antes de ser liberada bajo fianza, según los registros obtenidos por Heavy. No estaba claro si contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre y Heavy no pudo contactar a Judith Black para que hiciera comentarios.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 p.m. en el restaurante Burger King, ubicado en 5845 Seven Mile Drive en Wildwood, según el informe policial. Judith Black fue acusada de agresión, según los registros judiciales del condado de Sumter.

Esto es lo que debes saber sobre Judith Black y el incidente de Burger King:

Según el informe policial obtenido por The Smoking Gun, los agentes de policía de Westwood fueron enviados al restaurante Burger King por un disturbio. La sospechosa, identificada más tarde como Judith Black, ya había huido de la escena cuando llegaron los agentes.

La víctima, un empleado de Burger King, le dijo a la policía que “una mujer blanca mayor… no estaba satisfecha con un sándwich Whopper que había pedido y le estaba gritando en el mostrador de pedidos”, según el informe. La policía dijo que el trabajador agregó: “Dijo que le informó a la Sra. Judith Black que podía ayudarla si dejaba de gritar y se daba la vuelta. Cuando la víctima se dio la vuelta, la Sra. Black procedió a arrojarle el Whopper, golpeándola en la espalda, justo debajo de su cuello en contra de su voluntad. La Sra. Black luego caminó hacia su vehículo, seguida por su esposo, y se fue. La víctima dijo que la Sra. Black dijo: ‘Cállate, perra negra’.

La policía dijo en el informe que varios testigos, incluido un gerente del restaurante Burger King, un segundo empleado y un cliente, confirmaron de forma independiente las declaraciones de Judith Black. El gerente le dijo a la policía que la agresora llamó a la víctima “black n****” (negro ni…) y dijo “F-U” cuando estaba “saliendo del restaurante”, según el informe. Otro testigo dijo que Black gritó: “F *** you Black n ******” y dijo “Black n ******” por segunda vez antes de irse, según el informe policial. El oficial dijo que confirmó al ver el video de vigilancia del incidente que Black le arrojó un Whopper al empleado, según el informe.

La policía dijo en el informe que pudieron registrar la placa de la camioneta e identificaron al propietario como el esposo de Judith Black, Charles Black. Ella y su esposo habían regresado a casa mientras los oficiales estaban en el lugar del ataque, según el informe.

La policía dijo en el informe de arresto que pudieron confirmar que Judith Black era la persona en el video de vigilancia al mirar la foto de su licencia de conducir. Luego, los agentes fueron a la casa de Judith Black para entrevistarla, según el informe, y ella habló con ellos después de que le informaran de sus derechos.

Según el informe, “la Sra. Judith Black dijo que entendía sus derechos y estaba dispuesta a hablar conmigo. Después de Miranda, dijo que estaba molesta por el grosor del tomate en su sándwich y se enfrentó a la víctima en el mostrador. Dijo que estaba enojada porque la víctima no estaba solucionando el problema y “tenía la hamburguesa en mi mano y se la arrojé”. Cuando se le preguntó, la Sra. Black dijo que golpeó a la víctima con la hamburguesa. La Sra. Black también declaró que llamó a la víctima ‘estúpida perra negra’ “.

La policía no dijo en el informe si Judith Black estaba enojada porque el tomate era demasiado grueso o no.

Según el informe policial, Judith Black habría sido acusada de delito menor de agresión por arrojar el Whopper al empleado de Burger King, pero debido a que utilizó los insultos racistas, el cargo se elevó de un delito menor de primer grado a un delito grave de tercer grado debido a evidencia de “prejuicio” al cometer el delito.

