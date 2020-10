DEBATE PRESIDENCIAL: ¿Quién silenció los micrófonos? No fue la moderadora Kristen Welker

¿Quién silenció los micrófonos durante el debate presidencial de esta noche? Aunque algunas personas piensan que fue la moderadora, en realidad no lo fue. Esto es lo que necesitas saber.

La moderadora no silenciaba los micrófonos: el trabajo pertenecía a un técnico desconocido

La moderadora del debate, Kristen Welker, no fue la que usó el botón de silencio; lo hizo un técnico de sonido. The New York Times informó que este trabajo pertenecía a un miembro del equipo de producción de la Comisión de Debate Presidencial.

El debate de esta noche fue segmentado en seis partes de 15 minutos, según la Comisión de Debates Presidenciales. Los candidatos tuvieron dos minutos para responder a la pregunta de apertura y también podían responderse entre sí. Un técnico silenció el micrófono delcandidato contrario durante el tiempo de respuesta de dos minutos. La Comisión anunció: “El único candidato cuyo micrófono estará abierto durante estos períodos de dos minutos es el candidato que tiene la palabra según las reglas”. Los micrófonos se abrieron después de eso para la discusión de ambos, informó NPR.

Posteriormente, la Comisión dijo que había optado por los micrófonos silenciados porque consideró que las interrupciones del primer debate estaban “privando a los votantes de la oportunidad de estar informados de las posiciones de los candidatos sobre los temas”, pero los equipos de campaña podrían no estar “totalmente satisfechos” con ese nuevo cambio, informó The New York Times.

Una fuente no identificada dijo a CNN que la decisión de la Comisión sobre silenciar los micrófonos fue unánime.

El equipo de campaña de Trump dijo que tenían la intención de que alguien monitoreara al técnico a cargo del micrófono durante el debate, informó Fox News. El equipo de campaña de Biden dijo que no se habían comprometido en hacer lo mismo.

El micrófono de Yang causó mucha controversia en 2019

Esta no es la primera vez que un micrófono ha sido silenciado durante un debate para las elecciones presidenciales de 2020. En junio de 2019, Andrew Yang fue uno de los muchos aspirantes a ser el candidato demócrata. Durante uno de los debates demócratas, pareció que su micrófono estaba silenciado. Pero en este caso, no se hizo ningún anuncio previo de que los micrófonos de los candidatos serían silenciados.

En un momento durante el debate, los espectadores dijeron que podían ver que Yang parecía abrir la boca y hablar, pero a diferencia de los otros candidatos, su voz no se podía escuchar. NBC News dijo a Newsweek que el micrófono nunca se apagó. “En ningún momento durante el debate se apagó o se silenció el micrófono de ningún candidato”.

Sin embargo, en el vídeo parecía que su propio micrófono estaba silenciado o que no estaba al mismo volumen que los otros. Otros señalaron que se podía ver a Joe Biden girándose para mirar a Yang en el vídeo de arriba, lo que indica que habló lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca a él lo escucharan, pero nadie más.

Yang dijo más tarde públicamente que su micrófono había estado apagado durante el debate.