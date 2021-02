Identifican hombre que asesinó agentes del FBI en FL durante operativo de pornografía infantil

David Lee Huber era un consultor informático de 55 años que fue nombrado por el FBI como el sospechoso acusado de disparar y matar a dos agentes veteranos del FBI que estaban ejecutando una orden judicial en un caso de pornografía infantil.

Los vecinos lo describieron como un solitario que vivía un poco alejado, levantando sospechas en algunos. Huber mostró algún que otro traspié en una vida de lo contrario típica: un divorcio, una quiebra y un desalojo. Pero no tenía antecedentes penales.

En un comunicado, el director del FBI, Chris Wray, nombró a los agentes fallecidos como agentes especiales Laura Schwartzenberger, de 43 años, y Daniel Alfin, de 36.

El director del FBI rindió homenaje a ambos agentes por ejemplificar el “heroísmo actual en defensa de su país”.

Además de los agentes asesinados, el sospechoso también disparó contra otros tres agentes. Wray agregó que cinco agentes en total recibieron disparos; dos se encuentran en condición estable en el hospital y uno no sufrió heridas que requirieran hospitalización.



1. Huber se divorció recientemente y fue descrito como un “solitario” y un tanto desquiciado por sus vecinos

FBI Director Chris Wray: "Special Agent Daniel Alfin and Special Agent Laura Schwartzenberger, were shot and killed this morning in the line of duty while executing a federal court-ordered search warrant in a crimes against children investigation in Sunrise, Florida.” pic.twitter.com/Ct7USw2ihm — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) February 2, 2021

Esto es lo que necesitas saber:



Los vecinos describieron a Huber a Local10 como un “solitario”.

El Sun-Sentinel citó a un vecino que fue más allá y llamó a Huber un “pájaro chiflado” del cual se había quejado ante la asociación de propietarios.

Otro vecino le dijo al Miami Herald que Huber, quien estuvo casado durante 16 años antes de divorciarse, parecía antisocial. Una vez fue desalojado en Colorado, informó el periódico.

April Evans le dijo al Herald que parecía tener pocos muebles y que vivía solo.

“Es muy raro y muy gruñoso. Si le hablabas, normalmente no respondía”, dijo Evans al periódico. “Si lo hacía, era solo un gruñido en voz baja”. Evans le describió al periódico cómo un exterminador que visitó su apartamento una vez dijo: “Dios mío, el tipo que vivía en la planta baja acaba de apuntarme con un arma en la cara”.

Los registros judiciales muestran que se divorció en 2016. Según Local10, se divorció en 2016 y tuvo tres hijos.

Alfin y Schwartzenberger habían trabajado durante años para proteger a los niños de los depredadores en línea.

Eran “agentes veteranos del programa Grupo de Trabajo para Delitos contra Niños en Línea”, según el Miami Herald.

El director del FBI, Wray, dijo en su declaración que el FBI “perdió a dos de los nuestros hoy” y que Schwartzenberger y Alfin “se pusieron en peligro para mantener a salvo al pueblo estadounidense”.

“El agente especial Alfin y la agente especial Schwartzenberger ejemplificaron hoy el heroísmo en defensa de su país”, continuó Wray. “El FBI siempre honrará su máximo sacrificio y siempre estará agradecido por su valentía”.

Añadió: “Seguimos apoyando a nuestra familia del FBI y a las familias de estos agentes especiales en los próximos días, aportando todos los recursos que podamos para superar esto juntos”.

Los videos mostraban los cuerpos de los agentes acompañados de una escolta policial mientras eran transportados a la oficina del médico forense. Un cuerpo estaba cubierto con una bandera estadounidense. Puedes ver ese video aquí.

El Departamento de Policía de Sunrise, Florida, tuiteó que el tiroteo ocurrió “en el área de 4200 Nob Hill Rd”.

2. Los agentes fueron asesinados mientras ejecutaban una orden de registro ordenada por un tribunal federal contra Huber, un ex corredor hipotecario e ingeniero de sistemas

Pres. Biden: "Our hearts go out to the families of the FBI special agents, two of whom were killed, three of whom were injured today in Florida." https://t.co/0IlGxIu25G pic.twitter.com/Rx5yvpgeip — ABC News (@ABC) February 2, 2021

Los agentes fueron “asesinados a tiros esta mañana en cumplimiento de su deber mientras ejecutaban una orden de allanamiento ordenada por un tribunal federal en una investigación de crímenes contra niños en Sunrise, Florida”, dijo Wray.

El sospechoso estaba atrincherado dentro del complejo de apartamentos.

Según Sun-Sentinel, Huber era un ex agente hipotecario que trabajaba como “ingeniero de sistemas”.

El periódico escribió que también trabajó en Colorado y fue un empleado contratado con Modis, ganando $80,000. Se declaró en bancarrota en Florida en 2003, según los registros de la corte federal revisados por Heavy.com (sitio hermano de Ahora Mismo).

3. El sospechoso, que usó una cámara de timbre para ver a los agentes llegar, brevemente dirigió negocios informáticos

Este es David Lee Huber de 55, el individuo que disparó contra los agentes del #FBI, asesinando a dos e hiriendo a 3, durante un operativo contra la pornografía infantil.

Se desconoce como el FBI no sabía que estaba fuertemente armado https://t.co/gG92oMUOft pic.twitter.com/qZxOuXGyT3 — Antena305.com (@ernestorios786) February 4, 2021

El Miami Herald informó que se cree que el sospechoso se disparó y se suicidó.

El periódico informó que el sospechoso vio a los agentes llegar a través de la cámara del timbre y abrió fuego a través de una puerta.

Según el Herald, dirigió una serie de negocios de corta duración; una empresa llamada World Tech Supplies en Kendall en 1988 y empresas de consultoría informática llamadas Huber Computer Consulting y COMPUTER TROUBLESHOOTERS 0512 INC.

4. Huber, que no tenía antecedentes penales, tenía una licencia de piloto comercial

Huber no tenía antecedentes penales más allá de las multas de tráfico y obtuvo una licencia de piloto comercial hace años, informó News10.

Los dos agentes estaban entregando una orden judicial al sospechoso cuando fue asesinado; el sospechoso era buscado por “delitos violentos contra niños”, informó NBC Miami. La captura de pantalla de arriba es una sección de una declaración jurada que Alfin presentó en un caso anterior en un tribunal federal. Describió su experiencia.

El Miami Herald informó que los dos agentes estaban ejecutando una “orden de registro de rutina para confiscar la computadora del sospechoso y otras pruebas”.

Habían coincidido un historial de búsqueda en línea con el sospechoso, informó el periódico.

El complejo de apartamentos Water Terrace fue el escenario del tiroteo a las 6:04 a.m. en Sunrise, Florida, cerca de Fort Lauderdale.

Un reportero de CBS Miami tuiteó que Alfin deja atrás a una esposa y un hijo. Según el New York Times, Alfin era de Nueva York.

5. Los agentes asesinados eran ambos veteranos de casos de explotación infantil

Alfin firmó la declaración jurada que respaldaba una denuncia contra el ex ayudante de alcalde de Miami, René Pedrosa, quien fue acusado en un caso de manipulación y fotografía lasciva.

Según la declaración jurada, obtenida por Heavy.com y presentada en un tribunal federal con el caso, Alfin era un agente especial del FBI desde abril de 2009.

“Actualmente estoy asignado al grupo de trabajo sobre explotación infantil y trata de personas del FBI en Miami”, escribió.

“En esta capacidad. Soy responsable de realizar investigaciones penales de los estatutos contenidos en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, incluidos los delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación sexual de niños”.

Añadió: “He participado en investigaciones de personas sospechosas de violar las leyes federales de pornografía infantil, incluido el Título l 8, Código de los Estados Unidos, Secciones 2251, 2252 y 2252A. Estas investigaciones han incluido el uso de técnicas de vigilancia, la entrevista de sujetos y testigos y la planificación y ejecución de órdenes de arresto, registro e incautación. En el curso de estas investigaciones, he revisado miles de imágenes fijas y videos que contienen pornografía infantil e imágenes que representan a niños menores involucrados en conductas sexualmente explícitas en varias formas de medios electrónicos, incluyendo computadoras, cámaras digitales y teléfonos inalámbricos, y he discutido y revisado estos materiales con otros agentes del orden”.

Alfin fue mencionado en un artículo del FBI sobre la sentencia del “sitio web de pornografía infantil más grande del mundo”, Playpen, según lo alegó la agencia del orden.

“Solo pudimos llevarlo a cabo con mucho apoyo de nuestros socios internacionales y oficinas de campo”, se cita a Alfin en la historia, que dice que “investigó el caso como parte de la sección de Crímenes Violentos contra Niños del Buró”.

Añadió: “… tomamos los pasos de investigación normales: incautamos una copia del sitio web, entregamos órdenes de registro para cuentas de correo electrónico, rastreamos el dinero, y todo condujo a Steven Chase”.

Según el New York Times, Alfin también participó en una investigación “en un foro de la web oscura a partir de 2014 donde los miembros subían e intercambiaban imágenes gráficas de abuso sexual infantil”.

#FBI Seattle offers our condolences to the family and friends of Special Agents Daniel Alfin and Laura Schwartzenberger, including our colleagues at @FBIMiamiFL. We’re grateful for their bravery, and we honor their ultimate sacrifice. pic.twitter.com/Wh62KbzIgy — FBI Seattle (@FBISeattle) February 2, 2021

Alfin tenía tanta experiencia en el área que instruyó a otros agentes del FBI sobre casos de explotación infantil, según la declaración jurada federal.

“También he participado en programas de capacitación para la investigación y aplicación de las leyes federales de pornografía infantil relacionadas con el uso de computadoras para recibir, transmitir y almacenar pornografía infantil”, escribió en el documento de la corte federal.

“Soy miembro del Programa de Profesores Adjuntos del FBI y estoy certificado para brindar instrucción a otros agentes del FBI y agentes del orden en ciertas áreas relacionadas con las investigaciones de explotación infantil. Soy competente en el área de informática forense y estoy capacitado para realizar informática forense para el FBI “.

Añadió: “Me han reconocido como experto en tribunales federales en áreas relacionadas con la informática forense y la investigación de delitos de explotación infantil. He testificado en un tribunal federal en más de 20 ocasiones, tanto como perito como testigo lego”.

Alfin tenía direcciones anteriores en Nueva York, Maryland y el estado de Washington, según registros en línea.



Al igual que con Alfin, Schwartzenberger era una experta en investigaciones para proteger a los niños.

Un tuit de 2016 de una escuela secundaria de Florida indicó que Schwartzenberger habló con los niños de la escuela sobre la seguridad cibernética. “¡La agente especial Laura Schwartzenberger imparte una lección sobre seguridad cibernética en estudios jurídicos!” dijo el tuit.

En 2020, volvió a hablar en la escuela. “¡Es genial que la agente especial del FBI Laura Schwartzenberger se una a nosotros para presentarles a nuestros estudiantes de sexto grado estudios legales y ciencias forenses sobre seguridad en línea y delitos cibernéticos!” dijo un tuit.

Great to have FBI Special Agent Laura Schwartzenberger join us to present to our 6th Grade Legal Studies & Forensic Science students about online safety and cyber crimes! @MDCPSCentral @FBIMiamiFL @FBI @miamimagnets pic.twitter.com/sJ906w1Wdc — Rockway MS (@rmsfalcons) February 13, 2020

En 2018, Schwartzenberger habló con un afiliado local de CBS sobre una estafa de sextorsión en la que los delincuentes pretendían haber pirateado las computadoras de las personas para obtener fotos explícitas de ellas. “Es muy traumatizante para la víctima”, dijo Schwartzenberger a la estación en esa entrevista. “Su reputación está en juego”.

Ella advirtió: “Han habido casos en los que piratean la computadora de la víctima y piratean la cámara de la persona. Ahí es donde obtienen imágenes o videos”.

El Miami Herald informó que Schwartzenberger había sido agente del FBI desde 2005 y fue asignada a la oficina de Miami de la Iniciativa Nacional Imágenes Inocentes del FBI, que “investiga la explotación sexual de niños en línea”.

Una declaración jurada citó a Schwartzenberger diciendo, según el Herald, “He realizado y asistido en varias investigaciones de explotación infantil y he ejecutado órdenes de registro que han llevado a incautaciones de pornografía infantil”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com