Laura Schwartzenberger: Agente FBI asesinada en FL es recordada por su valentía

Laura Schwartzenberger fue identificada como una de los dos agentes del FBI que perdieron la vida en una balacera involucrando a varios agentes del FBI en Sunrise, Florida el martes por la mañana. El director del FBI rindió homenaje a Schwartzenberger y al otro agente por ejemplificar el “heroísmo actual en defensa de su país”.

En un comunicado, el director del FBI, Chris Wray, nombró a los agentes fallecidos como los agentes especiales Laura Schwartzenberger y Daniel Alfin.

Dijo que fueron “asesinados a tiros esta mañana en el cumplimiento de su deber mientras ejecutaban una orden de registro ordenada por un tribunal federal en una investigación de delitos contra niños en Sunrise, Florida”.

CNN informó que cinco agentes del FBI recibieron disparos en el incidente en un complejo de apartamentos.

NBC Miami informó que cinco agentes del FBI resultaron heridos y dos fueron trasladados al hospital.

Fox 46 informó que varios agentes recibieron disparos, a través de una fuente que también brindó información a Associated Press. Ese oficial dijo que no se conocían sus condiciones.

There is currently heavy police presence in the area of 4200 Nob Hill Rd. Nob Hill Rd is closed from NW 44th St to West Oakland Park Blvd in both directions.

Please use an alternate route.

— Sunrise Police FL (@SunrisePoliceFL) February 2, 2021