Agentes del FBI asesinados durante registro por pornografía infantil en Florida

Cinco agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) recibieron disparos y dos de ellos murieron en una situación en evolución en Sunrise, Florida. CNN informó que cinco agentes del FBI recibieron disparos.

Inicialmente hubo informes contradictorios sobre cuántos agentes murieron cuando se desarrollaron los tiroteos matutinos del 2 de febrero de 2021. El FBI confirmó más tarde que dos agentes murieron, tres recibieron disparos y el sospechoso también está muerto.

Law Enforcement Today, un sitio de noticias dedicado a la ley del orden, informó que tres agentes del FBI, según fuentes, habían sido asesinados, pero esa información no fue confirmada hasta que el director de la FBI emitió un comunicado aclarando más sobre los hechos.

El director del FBI, Christopher Wray, identificó a los agentes fallecidos como el agente especial Daniel Alfin y la agente especial Laura Schwartzenberger.

“Todos los días, agentes especiales del FBI ponen sus vidas en peligro para mantener a salvo al pueblo estadounidense. El agente especial Alfin y la agente especial Schwartzenberger ejemplificaron hoy el heroísmo en defensa de su país”, dijo Wray, en un comunicado. “El FBI siempre honrará su máximo sacrificio y siempre estará agradecido por su valentía. Continuamos apoyando a nuestra familia del FBI y a las familias de estos agentes especiales, en los días venideros, brindando todos los recursos que podamos para superar esta situación juntos”.

NBC Miami informó que dos agentes del FBI fueron trasladados a un hospital en condición estable, mientras que un tercer herido no requirió hospitalización.

Esto es lo que necesitas saber:

*Alert*

There is currently heavy police presence in the area of 4200 Nob Hill Rd. Nob Hill Rd is closed from NW 44th St to West Oakland Park Blvd in both directions.

Please use an alternate route.

— Sunrise Police FL (@SunrisePoliceFL) February 2, 2021