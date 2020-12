Daniella Cava da positivo de COVID-19: ¿Cómo se contagio la alcaldesa de Miami-Dade?

Daniella Levine Cava, la alcaldesa de Miami-Dade, ha dado positivo de COVID-19 y permanece en cuarentena junto a su esposo.

De acuerdo a la información que brinda CBS Miami, Daniella Cava, de 65 años, comenzó a experimentar síntomas relacionados al coronavirus el pasado domingo, cuando regresó de un viaje de campamento en Everglades junto a su marido.

“Tuvimos un viaje muy riguroso. Y no nos sentimos mal en absoluto. El domingo empezamos a sentirnos un poco enfermos a los dos ”, confesó Cava, quien semanas atrás se transformara en la primera alcaldesa mujer de Miami-Dade, en diálogo con CBS Miami.

Respecto a los síntomas que padecen ella y su marido, Cava contó: “Tenemos síntomas de resfriado: resfriados, secreción nasal, tos, un poco de fatiga, él más que yo”. Asimismo, advirtió que “es de esperar que sigamos con síntomas leves”.

De acuerdo a las explicaciones que ella misma dio en su cuenta oficial de Twitter, Daniella Cava contrajo el virus por contacto estrecho con su esposo, el Dr. Robert Cava, quien fue había estado expuesto por un paciente el último miércoles.

Levine Cava cuenta que, ese mismo miércoles, estuvo en un evento de distribución de pavos. En tanto, ella misma dijo que no estuvo con su esposo hasta esa noche.

Earlier today I tested positive for COVID-19, after learning that my husband, Dr. Robert Cava, was exposed by one of his patients last Wednesday; he also tested positive today. Rob and I are quarantining at home. We both remain in good spirits and have only mild symptoms.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) November 30, 2020