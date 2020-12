[VIDEO] Al menos dos muertos por atropello de camioneta en Alemania: ¿Fue un atentado terrorista?

Un automóvil atropelló este martes a varias personas en una zona peatonal de la ciudad de Tréveris (Trier, en alemán), al suroeste del país. El accidente provocó la muerte a al menos dos personas y como mínimo diez resultaron heridas. La noticia fue confirmada por la policía local a través de un escueto anuncio en Twitter.

“Hemos detenido a una persona, un vehículo ha sido confiscado. Según informaciones preliminares dos personas murieron“, comunicó la policía en las redes sociales.

La noticia es seguida minuto a minuto por la prensa de aquel país. Diarios como Bild informan que aún se ignoran las motivaciones del conductor. Los investigadores intentan determinar si se trató de un accidente o un atentado.

De acuerdo al prestigioso diario La Vanguardia, dos de las personas que estaban heridas recibiendo atención médica se suman a la lista de muertos por el atropello.

Según el periódico, entonces, las personas fallecidas en Tréveris serían cuatro. No se descarta que el número de víctimas fatales aumente con el correr de las horas.

La policía investiga seriamente la línea del atentado. Medios alemanes reportan que podría tratarse de una persona con graves trastornos psíquicos.

Wolfram Leibe, alcalde de la ciudad de Tréveris, se refirió al automovilista como “el conductor loco”.

Leibe confirmó que las personas heridas son quince, varias de ellas sufrieron lesiones “graves”. Las autoridades policiales rogaron a los habitantes de Tréveris que desalojen las calles céntricas de la ciudad para que los efectivos puedan trabajar con total normalidad.

El modo en que se produjo el atropello recuerda a recientes atentados perpetrados por el fundamentalismo religioso en varias ciudades de Europa. La sospecha de que se trate de un atentado terrorista está más latente que nunca.

La policía informó que una Range Rover negra ingresó por una calle peatonal avanzando a 70 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, la hipótesis del accidente va perdiendo fuerza.

BREAKING – Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020