La misteriosa muerte del exrugbier francés Christophe Dominici: ¿Cómo murió?

Francia está en estado de shock por la sorpresiva muerte del exrugbier y empresario Christophe Dominici, de 48 años. Los primeros reportes de la prensa de aquel país indican que se habría suicidado saltando desde las alturas de un edificio ubicado en las afueras de París. Su cuerpo fue hallado en un parque.

La noticia de la muerte de Dominici fue confirmada por su antiguo club, el emblemático Stade Français. Vistiendo esa camiseta disputó un total de doce temporadas, entre 1997 y 2008. Fue cinco veces campeón.

El exrugbier fue una de las figuras de Francia de entre fines de los 90 y la primera década de los 2000. Disputó un total de 65 tests matches representando a Les Blues. Su participación más destacada data del Mundial Gales 1999. En aquel certamen los galos llegaron a la final. El wing se lució en las semifinales, en el histórico triunfo de su país ante Australia.

El cadáver de Christophe Dominici fue hallado en un parque de Saint-Cloud, pequeña ciudad ubicada al oeste de la capital de Francia. El club Toulon, en el que se inició y brilló entre 1993 y 1998, también llora su muerte.

La muerte del exrugbier Christophe Dominici es investigada por la fiscalia de Nanterre. De acuerdo a la prensa francesa, el informe policial incluye el testimonio de un testigo que dice haber visto al exjugador al momento en que caía desde una altura aproximada de diez metros.

La prensa europea califica de “misteriosa” la muerte de “Domi”. Si bien no hay confirmación oficial, las versiones periodísticas afirman que se trató de un suicidio. Aún restan por establecerse los motivos que habrían llevado al exjugador a tomar esa drástica medida.

Se trataba de una figura muy mediática, de recurrentes apariciones en los programas deportivos de Francia. En los últimos meses, sin embargo, Dominici había “desaparecido” de la TV luego de que fracasara el proyecto de acercar financistas emiratíes al club de Bezieres, en el que estaba trabajando como mánager.

Christophe Dominici había visto en el último tiempo cómo fracasaba su ambicioso proyecto deportivo en Beziers, equipo de la Liga Pro 2. Había asumido como representante deportivo de dicho club, al que planeaba colocarlo en el Top 14 con ayuda de capitales de los Emiratos Árabes Unidos.

Dominici era la cara visible del plan gracias a su ascendencia mediática. El año pasado participó del famoso programa “Bailando con las estrellas”, un reality show en el que se codeó con figuras del espectáculo y el ámbito empresarial de Francia.

Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you.

Rest In Peace dear friend. 🖤🇫🇷 https://t.co/Ix7orU1jDi

— All Blacks (@AllBlacks) November 24, 2020