La increíble oferta que Manchester City le ofrecerá a Messi: ¿Un contrato por 10 años?

Medios ingleses informan el plan que ejecutaría Manchester City para quedarse con el astro argentino del Barcelona Lionel Messi. Se trata de una estrategia que incluye un plan de diez años para aprovechar al máximo los beneficios comerciales que implicaría contar con el delantero. La noticia fue confirmada por el prestigioso diario británico “The Times”.

La idea de los gerentes del City Football Group (CFG), holding empresarial que tiene la patente, entre otros clubes, del poderoso equipo de la Premier League, es que Messi firme un contrato por una década. Una vez concluido su vínculo en la Premier League, el futbolista pasaría a jugar inmediatamente en la Major League Soccer. En la liga de los Estados Unidos, el grupo tiene al New York City FC.

El grupo empresarial intentará negociar el pase de Messi en el mes de enero. Por entonces, el capitán del Barcelona tendrá la potestad de firmar un preacuerdo con cualquier institución como agente libre. Su contrato con el FC Barcelona vence en junio de 2021. La reglamentación lo habilita para considerarse en libertad de acción seis meses antes de la finalización de su vínculo. Eso sí, deberá permanecer en el Camp Nou hasta mediados del año próximo.

Messi llegaría a la Premier con 33 años, para disputar las últimas dos temporadas de su carrera al máximo nivel. El plan incluye otros dos años en la MLS y al menos seis como embajador deportivo del grupo de capitales de los Emiratos Árabes Unidos.

City Football Group

El City Football Group fue fundado en 2014 por los jeques emiratíes Mansour bin Zayed Al Nahyan y Khaldoon Al Mubarak.

El holding posee, además de Manchester City, varios equipos de renombre en lugares estratégicos en los que aspira a consolidar fuertes unidades de negocio.

Uno de esos equipos es el New York City, en la MLS, que sería el destino de Messi una vez finalizada su etapa en la Premier. También cuentan con el Melbourne City, de la liga de Australia, y el Yokohama Marinos, de Japón.

Griezmann rompió el silencio

Este martes, el delantero Antoine Griezmann rompió el silencio y reveló detalles de su estadía en al FC Barcelona.

El francés negó tener cualquier tipo de enemistad con el capitán del equipo de Ronald Koeman, Lionel Messi.

“Yo hablé con Leo cuando llegué y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez a él le jodió, le dolió porque él había hecho comentarios públicos y al final dije que no. Pero me dijo que desde que esté en su equipo pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto cada día”, dijo el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

Griezmann concedió una entrevista al programa “Universo Valdano”, que es conducido por el exdelantero argentino Jorge Valdano. Allí contó cómo era su relación con el anterior DT Culé, Quique Setién.

“Después de un partido con el Atlético de Madrid, en el que jugué cinco minutos, me dijo, ‘Antoine puedes venir que te quiero hablar’. Yo le dije que no hacía falta y me dijo que quería saber hasta cuándo iba a estar enojado. Le dije que esté tranquilo que yo iba a trabajar y no iba a enfadarme, ‘Si me quieres poner, me pones y sino, no pasa nada’”. También reconoció que adquirió algunos conceptos: “Aprendí mucho de la salida del balón, desmarques, pases que se podían hacer, mi relación con él fue normal”, expresó.

