Moderna solicitará permiso de emergencia para su vacuna contra el COVID-19: ¿Cuándo sale a la venta?

La empresa farmacéutica Moderna confirmó que pedirá este lunes el permiso de emergencia a las reguladoras de Estados Unidos y Europa para lanzar su vacuna contra el coronavirus. El pedido se da luego de nuevos resultados de los ensayos, los mismos arrojaron que la vacuna tiene una eficacia superior al 94%.

La compañía emitió un comunicado, que se puede leer aquí, en el que se explicitan detalles del pedido de emergencia para su vacuna contra el coronavirus.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl

— Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020