Coyotes en la frontera lanzan al Río Bravo a una bebé de 6 meses: ¿La rescataron?

Las historias dramáticas en la frontera no cesan. Y luego de que se revelara la muerte de una niña de 9 años, quien se ahogó en el Río Bravo, mientras intentaba cruzar con su madre y su hermanito a Estados Unidos, ahora reportaron otro incidente, esta vez con una bebé de apenas 6 meses de nacido.

La recién nacida fue lanzada desde una embarcación por coyotes, mientras se movilizaba por las aguas del Río Bravo, en la frontera sur entre Estados Unidos y México, más exactamente en un punto en Roma, Texas.

Así lo reportó el noticiero KIRO7, haciendo referencia a informes suministrados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS), que reveló que el rescate de la bebé se dio hace dos semanas entre oficiales del DSP y agentes de la Patrulla Fronteriza.

Noticias Telemundo en la noche, 31 de marzo de 2021 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Autoridades rescatan a una bebé de 6 meses del río Bravo e imágenes muestran como coyotes arrojan a dos niñas de 3 y 5 años desde el tope de una valla fronteriza. Además, llega a México la familia de la mujer salvadoreña que murió bajo custodia policial. 0:00 – Recap… 2021-04-01T05:15:58Z

En un comunicado emitido el miércoles por la agencia que dirigió las acciones ayuda y rescate de la bebé, el Departamento de Seguridad Pública de Texas narró los repudiables hechos como la bebé terminó en las aguas del río, con su vida en peligro.

“El 16/03/21, este grupo especializado asistió a la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. En Roma, con una niña de 6 meses, que había sido arrojada de una balsa al Río Grande por contrabandistas. La madre de la niña había sido agredida por contrabandistas en México, lo que le provocó una fractura en la pierna”, aseguró Texas DPS en su reporte, que puedes ver aquí.

La agencia de ayuda no suministró datos adicionales sobre el caso, ni reveló cuál es la situación actual de la pequeña a la que rescataron y su madre, pero compartieron una fotografía, mostrando el momento en el que un agente sostenía a la niña en brazos tras haberla sacado de las aguas.

Sobre las labores que realiza el Departamento de Seguridad Pública de Texas, agregaron en Facebook: “Este grupo especializado es un equipo táctico altamente capacitado cuya responsabilidad principal es llevar a cabo misiones específicas, (como el recate de la bebé) generalmente a lo largo de la región fronteriza Texas-México o donde sea necesario. El equipo está diseñado para realizar operaciones encubiertas abiertas y extendidas en áreas remotas donde las fuerzas de seguridad convencionales no pueden operar”.

Datos suministrados por agencias encargadas de la frontera, citadas por El Diario NY, aseguran que actualmente hay unos 20,000 niños que han intentado cruzar a territorio de Estados Unidos, en custodia y protección de las autoridades.

Debido al enorme flujo de inmigrantes que ha llegado hasta la frontera en los últimos meses, la Adminstración Biden ha sido en clara en pedirles que no vengan en este momento y ha dicho que expulsará a familias y adultos que intente cruzar, pero no hará los mismo con menores no acompañados.

