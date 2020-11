¿Cómo murió el actor que hacía de tío Phil en El Príncipe de Bel-Air?

James Avery, quien interpretó a Philip Banks en El Príncipe de Bel-Air, falleció el 31 de diciembre de 2013 en Glendale, California. Tenía 68 años.

En enero de 2014, la BBC informó que la secretaria de Avery, Cynthia Snyder, había comunicado a Associated Press que el actor había muerto por complicaciones con una operación a corazón abierto.

Ese mismo mes, TMZ informó que Avery estaba “sufriendo varios problemas médicos importantes durante años antes de morir por complicaciones…”.

El medio continuó: “Hemos obtenido el certificado de defunción, presentado en Los Ángeles, que muestra que el hombre de 68 años sufría de una enfermedad coronaria grave, junto con una enfermedad renal en etapa terminal y diabetes tipo 2”.

La causa oficial de su muerte, informó el medio, fue catalogada como paro cardiorrespiratorio.

El 14 de enero, Young Hollywood escribió que después de su fallecimiento, las cenizas de Avery habían sido esparcidas en la costa de Los Ángeles.

El medio informó que su madre le dijo al New York Daily News: “Se crió en la playa y ambos creemos que el agua es eterna. Siempre que vas a la playa, el agua perdura eternamente. Así es la vida después de la muerte…”.

Ella continuó: “Se supone que haremos una ceremonia aquí en algún momento de marzo con los compañeros con los que creció y mis amigos. Soy una persona amante de la naturaleza, así que quiero que sea algo en exterior. El mundo entero es una iglesia cuando estás en la naturaleza”.

Dos años antes de su muerte, según TMZ, Avery tuvo la oportunidad de reunirse con el elenco de El Príncipe de Bel-Air en un evento de caridad.

Apenas dos días después del fallecimiento de Avery, Alfonso Ribeiro, quien interpretó al hijo de Avery en la sitcom, escribió en las redes sociales: “El mundo ha perdido a un hombre verdaderamente especial. Me entristece mucho decir que James Avery falleció. A pesar de que interpretó a mi padre en la televisión, fue una maravillosa figura paterna para mí en la vida. Él será profundamente extrañado”.

La esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, también usó Facebook para escribir: “Maldita sea. Me acabo de enterar de lo de James “tío Phil” Avery. Uno de los grandes personajes tridimensionales de la televisión. Algo difícil de aceptar para los afroamericanos”, escribió, según The Hollywood Reporter.

James was my teacher my protector & the most magnificent actor. We're feeling his loss very deeply. He'll always be apart of me #JamesAvery

— Tatyana Ali (@TatyanaAli) January 1, 2014