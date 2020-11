Estudiante de doctorado de 37 años asesina a su ex novio en Washington

Nijinsky Dix, una estudiante de doctorado de Chicago de 37 años y empleada de la Universidad de Notre Dame, fue acusada de asesinato por disparar a su ex novio, Terry Hickman, en Washington DC, según documentos judiciales y una policía. Un comunicado de prensa del Departamento de Policía Metropolitana indica que el 14 de noviembre, los oficiales se personaron en la cuadra 1000 de 4th Street, Southwest, alrededor de las 5:26 p.m. tras informes de disparos.

El comunicado de prensa indicó que los agentes que fueron al domicilio se encontraron a la víctima masculina, identificada como Terry Hickman, de 44 años, con heridas de balas. “Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de DC respondieron a la escena y determinaron que la víctima no mostraba signos de vida”, afirmó. El comunicado de prensa agregó que los agentes arrestaron a Nijinsky Latassia Dix, de 37 años, y la acusaron de asesinato en segundo grado mientras estaba armada. Desde entonces, sus cargos se han modificado y ahora se le acusa de asesinato en primer grado, según muestran los documentos judiciales.

Un testigo les dijo a los investigadores que Dix había estado acechando a Hickman después de que su relación terminara en mayo

Los documentos judiciales describen que cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a Dix “arrodillada a los pies [de Hickman] con la mano derecha levantada y la mano izquierda entre las piernas”. Los oficiales descubrieron que tenía una pistola en la mano izquierda y le pidieron que la dejara caer, lo que hizo, y luego la esposaron.

Los oficiales de policía también apuntaron que Dix estaba hablando con su teléfono celular con alguien que se identificó como la madre de Dix, según muestran los documentos judiciales. Dijo que Dix la había llamado y y le había comentado: “Me empujó y yo le disparé”. Dix fue llevada al hospital, donde los médicos dijeron que habló de dolor de espalda e informó de “un período de desmayo y pérdida de la memoria”. Los documentos judiciales también mostraron que el médico dijo que no había señales de trauma físico o indicios de que Dix hubiera sido agredida.

El pariente más cercano de Hickman habló con los oficiales de policía y dijo que Dix era la ex novia de Hickman y que ella lo había estado “acechando”, según los registros judiciales. El pariente más cercano agregó que Hickman y Dix habían salido durante unos tres meses y terminaron en mayo de 2020. Dix, quien es de Jacksonville, Florida, “de alguna manera descubrió dónde residía [Hickman]”, afirman documentos judiciales.

Durante la entrevista de Dix con los detectives después de su alta del hospital, los documentos judiciales indican que cuando le mostraron una foto de Hickman, comenzó a llorar y dijo: “Aléjate de mí”. Luego dijo: “Por favor, asegúrese de que se haya ido, asegúrese de que no esté cerca de mí, asegúrese de que Terry no esté cerca de mí”. Ella también dijo: “No se trata de la gente que amas de esa manera, eso no es amor, él no puede hacer esto con las personas. No se trata a las personas que amas de esa manera, lo siento”.

Dix es estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago y es empleada de la Universidad de Notre Dame

Dix trabaja en la Universidad de Notre Dame, donde trabaja como directora de los programas TRiO que ayudan a “estudiantes marginados a obtener acceso a la educación postsecundaria”, según una biografía adjunta a su entrevista con Best Colleges. Su página de LinkedIn afirma que ha ocupado ese puesto desde agosto de 2018, antes de lo cual era subdirectora del programa.

Su biografía de Notre Dame agrega que también está en medio de un doctorado en estudios de género en la Universidad de Illinois en Chicago, después de haber obtenido una maestría en ciencias sociales aplicadas en la Universidad A&M de Florida. La Universidad de Notre Dame le dijo a NBC Chicago en un comunicado que la escuela está “al tanto de su arresto y cooperará con la policía según corresponda”.