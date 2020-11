El emotivo mensaje de la novia de este famoso cantante de 28 años tras su muerte

Anna Reed, la novia del cantante Bobby Brown Jr., publicó un emotivo homenaje a él en las redes sociales después de que se difundiera la noticia de su muerte.

Reed escribió en su página de Twitter: “Los cielos ganaron un ángel pero yo perdí a mi alma gemela”.

The heavens gained an angel but I lost my soul mate🥺 — babiblu🖤 (@AnnaReed1998) November 19, 2020

Brown Jr., hijo del conocido cantante Bobby Brown, fue encontrado muerto a la edad de 28 años, según TMZ. Era hermanastro de Bobbi Kristina Brown, la hija que Brown Sr. tuvo con la cantante Whitney Houston. Bobbi Kristina murió después de ser encontrada en una bañera como su madre. Según la BBC, la policía encontró a Brown Jr. después de que lo llamaran a su casa por una “emergencia médica”, cuya naturaleza no se especificó.

Según TMZ, Brown Jr. fue hallado en su casa en el área de Los Ángeles, pero la causa de la muerte no está clara, aunque no se sospecha que haya sido asesinato. Él era uno de los dos hijos de Brown con Kim Ward, con quien salió casi al mismo tiempo que Houston, según E!.

Reed no fue el único ser querido que rindió homenaje a Brown Jr. después de su muerte; su hermanastro Landon Brown también publicó un tributo en Instagram al joven cantante, que llevaba en la música desde 2011.

Esto es lo que necesita saber:

Reed y Brown interactuaron horas antes de su muerte en sus páginas de redes sociales

Brown Jr. tenía cuentas activas en Instagram y Twitter. Publicó en Twitter en las horas previas a su muerte y, a veces, escribió sobre Reed. Reed también escribió sobre él en las redes sociales. “Si él no respira, yo tampoco respiro”, escribió el 4 de noviembre.

“Alerta de esposa”, decía una publicación del 15 de noviembre, publicando las mismas fotos que Reed.

El 15 de noviembre, dirigió un mensaje a Reed, escribiendo: “Hola @AnnaReed1998, TE AMO”. También declaró que estaba #felizmente comprometido.

El 17 de noviembre, Reed escribió: “La sobredosis es una lección, si no aprendes, entonces es letal”, pero no está claro a qué se refería. La página de Twitter de Reed no revela una ocupación; “Triste es el nuevo feliz”, se lee. Su foto de perfil es una foto en bikini.

El hermano de Brown escribió que le “amaría para siempre”

Bobby Brown tiene siete hijos con diferentes mujeres. Otro de sus hijos, Landon Brown, también publicó un homenaje a Brown Jr. en Instagram, que puedes ver arriba.

“Te amaré por siempre Rey”, escribió.

Brown había publicado recientemente mensajes sobre la depresión y las cuarentenas en su página de Twitter. “No puedo hacer esta mierda de cuarentena. Es el día 08373930847399 y estoy a punto de literalmente salir a caminar … ¿desde cuándo quiero ‘ir a caminar’”, escribió en Twitter. En septiembre, señaló: “La depresión es algo real”.

Brown Jr. había seguido a su padre en la música. The Boombox informó en junio de 2011 que Brown Jr., entonces de 19 años, había lanzado un video de rap, “Atrápame si puedes”, con sus amigos JayR y Cheatcodez. Lanzó su primer sencillo en el 2018, según HotNewHipHop.

En 2018, Bobby Brown escribió en Twitter: “My Son, my Twin Bobby Jr @bcbbybrownjr acaba de lanzar su primer sencillo llamado #Selfish. Estoy muy orgulloso de él, necesito que todos vayan a verlo, seguirlo, comentar y mostrar un poco de amor. Está disponible en todas las plataformas. ACABA DE EMPEZAR”.