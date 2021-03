Coby Harris: Violento presencia audiencia en su contra desde casa de la víctima

Coby Harris, un joven de 21 años de la ciudad de Sturgis, Michigan, acusado de violencia doméstica, fue descubierto cuando se encontraba en la misma casa que su novia y víctima, Mary Lindsey, mientras ambos asistían a una audiencia judicial vía Zoom por la denuncia previa de la mujer.

Dicha audiencia judicial, realizada el pasado 2 de marzo, quedó grabada por las cámaras de la sala y luego compartida por el juez Jeffrey Middleton en su canal de YouTube.

FOX News reporta que sobre Coby Harris pesaba una orden de no contacto que lo obligaba a mantenerse alejado de Mary Lindsey, y por tal razón su presencia en la misma casa que la pareja motivó que el juez Middleton decrete la finalización anticipada de la audiencia.

El citado medio señala que Coby Harris supuestamente agredió a su novia, Mary Lindsey, el pasado 9 de febrero en su casa de Sturgis.

El video de la audiencia compartido por el juez Middleton expone como la fiscal del distrito a cargo del caso, Deborah Davis, se percata de la presencia de Coby Harris en el mismo lugar que Mary Lindsey, la denunciante.

Las imágenes dejan constancia de que cuando Davis le preguntaba a Lindsey sobre la noche de la agresión, ella parecía reacia a responder preguntas o explicar por qué llamó a la policía.

Otro indicio que le sirvió a la fiscal Davis para argumentar su hipótesis es que la cámara de Harris se apagó durante unos segundos, y luego Lindsey miró hacia un lado con la cara fuera de la pantalla.

“Su señoría, tengo razones para creer que la acusada se encuentra en el mismo apartamento que el testigo denunciante en este momento, y estoy extremadamente asustada por su seguridad”, dijo la fiscal cuando apenas habían transcurrido ocho minutos de audiencia.

Seguido, agregó: “Y el hecho de que ella está mirando hacia un lado y él se está moviendo, quiero una confirmación de que está a salvo antes de continuar”.

Horas después de la trunca audiencia por la denuncia de Lindsey, WOOD-TV informó que la fiscal Davis había sido alertada previamente sobre la posible presencia de Harris en la casa de Lindsey, y como consecuencia envió a los oficiales de policía con anticipación.

Ante el planteo de la fiscal Deborah Davis sobre la posible presencia de Coby Harris en la casa de la denunciante, su novia Mary Lindsey, el juez Jeffrey Middleton procedió a indagar a los presentes sobre sus ubicaciones en tiempo real.

Mientras que Lindsey dijo estar “en mi casa” y le dio la dirección exacta al magistrado, Harris dio otro domicilio diferente al de su pareja.

Sin embargo, el juez Middleton desconfió de la versión de Harris y le solicitó que llevara su teléfono afuera para mostrar la dirección exacta. Harris argumentó que su teléfono no tenía suficiente carga, y tanto el juez Middleton como la fiscal Davis gesticularon con sus cabezas.

‘It’s the first time I ever had anybody sitting in the next room, potentially intimidating a witness’ — A judge shut down this Zoom hearing after finding out the assault suspect was in the same house as the survivor pic.twitter.com/XnByvvcd02

