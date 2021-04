Caos en el Capitolio tras ataque a dos oficiales de policía – Videos

Un vehículo se estrelló contra una barrera del Capitolio de los Estados Unidos, hiriendo a dos agentes de policía, según informó la Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP, por sus siglas en inglés). Un sospechoso fue detenido y ambos agentes resultaron heridos. Las dos víctimas y el sospechoso fueron trasladados al hospital. El video muestra el caos en la escena inmediatamente después de que el área se cerró y se informó de un tiroteo y disparos.

Un portavoz del Departamento de Bomberos y EMS de Washington DC le dijo a NBC News que una persona recibió un disparo, pero no especificó si esa persona era el sospechoso. El medio de comunicación informó que el Congreso está en receso de primavera durante la semana, por lo que los legisladores no estaban trabajando en el edificio.

Los reporteros en la escena describieron una fuerte presencia policial que rápidamente descendió sobre el complejo. Informaron que estaban sacando dos camillas de una ambulancia. Tom Winter, de NBC, informó que el sospechoso trató de atravesar la barrera y luego salió de su auto con un cuchillo. Winter informó que la policía le disparó al sospechoso.

“Hemos sido atacados”, dijo un oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos a Jon Allen, de MSNBC.

Esto es lo que debes saber:

Reporteros en la escena compartieron un video de los socorristas atendiendo a los oficiales de policía heridos del Capitolio de EE.UU.

Los videos filmados inmediatamente después del tiroteo muestran a los oficiales siendo asistidos y una fuerte presencia policial respondiendo al Capitolio de los Estados Unidos.

Otro video muestra a un helicóptero aterrizando cerca del Capitolio.

“Un helicóptero acaba de aterrizar en el frente este del Capitolio. Nunca había visto nada como esto antes. nunca”, escribió Jake Sherman, de NBC y MSNBC, en Twitter.

Otro video registra una ráfaga de actividad policial cuando los oficiales respondieron a la escena, mientras los socorristas atendían a los oficiales heridos.

“Escenas horribles en el Capitolio”, escribió un usuario de Twitter. “Aparentemente, dos oficiales resultaron heridos después de que un automóvil los chocara directamente”.

Otro video muestra una fila de miembros de la Guardia Nacional respondiendo al Capitolio, portando escudos antidisturbios.

“La Guardia Nacional se apresura a llegar al Capitolio en este momento”, escribió en Twitter Zach Merchant, de WUSA9.

MSNBC informó que se envió un mensaje a las oficinas del Congreso. Dijo que “debido a una amenaza a la seguridad externa”, no había “entrada o salida permitida en este momento”. Puede moverse por el (los) edificio (s) pero manténgase alejado de las ventanas y puertas exteriores. Si estás afuera, busca refugio”.

Una videoperiodista del Daily Caller, Lisa Bennatan, compartió un video desde fuera del perímetro. Mostraba una gran cantidad de miembros de la Guardia Nacional fuera del Capitolio, donde se colocó una barrera.

“Escena actual fuera del #Capitolio, según los informes, varios agentes resultaron heridos cuando un vehículo chocó contra un puesto de control”, escribió en Twitter.

Otro video muestra el vehículo que se estrelló con una barrera del Capitolio con los airbags desplegados

Otro video muestra al vehículo que atravesó las barreras, según NBC. El videoclip que siguió al accidente muestra un sedán azul de 4 puertas con los airbags desplegados. Las luces de emergencia estaban parpadeando.

La cinta de la escena del crimen rodeaba el vehículo.

“INCIDENTE CRÍTICO: USCP está respondiendo al punto de acceso de vehículos de North Barricade a lo largo de Independence Avenue por informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales de USCP”, escribió la Policía del Capitolio de EE.UU. en Twitter. “Un sospechoso está detenido. Ambos oficiales están heridos. Los tres han sido trasladados al hospital”.

