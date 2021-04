Ataque al Capitolio en Washington D.C.: Policías fueron embestidos por un auto

La policía del Capitolio respondieron luego de que se conociera que dos policías del Capitolio fueron embestidos por un vehículo en Washington D.C. Los oficiales fueron llevados de inmediato al hospital. También hubo informes, los cuales no han sido confirmados, de que hubo disparos o un posible tiroteo en el Capitolio de los Estados Unidos el 2 de abril de 2021.

La Policía del Capitolio escribió en Twitter: “INCIDENTE CRÍTICO: USCP está respondiendo al punto de acceso de vehículos de North Barricade a lo largo de Independence Avenue por informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales de USCP. Un sospechoso ha sido detenido. Ambos oficiales están heridos. Los tres han sido trasladados al hospital”.

NBC News publicó una foto del vehículo que se estrelló contra la baranda/reja del Capitolio:

Image from the US Capitol show a vehicle that crashed into a barricade. pic.twitter.com/sS2R13cyQN

NBC también informó: “Un portavoz del Departamento de Bomberos y (los servicios de emergencia) EMS de Washington D.C. dicen que al menos una persona recibió un disparo cerca del Capitolio de los Estados Unidos”. No estaba claro quién era esa persona o si era el sospechoso.

Watching this unfold from the Senate side. We’ve been told a suspect is in custody and two officers are injured after USCP say the suspect reportedly rammed into two officers. The Capitol remains on lockdown. pic.twitter.com/fGiQBSl8Yd

La policía del Capitolio luego escribió: “Corrección: Constitution Avenue”. Agregaron: “Debido a la amenaza de seguridad externa en la baranda Norte del Capitolio de los Estados Unidos, los siguientes cierres de carreteras están en vigor: Constitution Avenue entre Second Street NE y First Street NW. First Street entre Constitution Avenue NE e Independence Avenue SE”.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

La noticia acaba de salir en la tarde del 2 de abril de 2021 y la información es muy prematura aún. El sospechoso, los motivos y el número exacto de víctimas aún no han sido revelados.

“Dos policías del Capitolio dispararon aquí en el Capitolio. Ahora estamos encerrados”, escribió Antwoin Monach, miembro del personal y corresponsal legislativo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

El periodista Steve Herman proporcionó actualizaciones vía Twitter. “Hay informes de disparos cerca del Capitolio de los EE.UU., @KellyO le dice a @PressSec durante la sesión informativa en curso”, escribió en Twitter. KellyO es la página de Twitter del corresponsal de NBC Kelly O’Donnell.

“Sirenas sonando en el Capitolio de los Estados Unidos, que ahora está cerrado, debido a una aparente ‘amenaza externa'”, escribió.

Nuevamente, no está claro en este momento si hubo disparos. O’Donnell escribió en Twitter: “El presidente está ahora en Camp David y @presssec dice, como siempre, que tiene un equipo de seguridad nacional con él que puede proporcionar información sobre eventos como la situación de seguridad que se desarrolla en el Capitolio de los EE.UU.

Puedes ver un resumen de videos de la escena aquí.

BREAKING: 2 Capitol police were wounded after a car rammed into them. The Capitol building was ordered on lockdown over an "external security threat."

▪️ Gunshots reported in the area

▪️ Suspect is in custody

▪️ Suspect and officers transported to hospital pic.twitter.com/RG3O78nN7K

