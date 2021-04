Aminadab Gaxiola González identificado como el agresor del tiroteo en Orange

Aminadab Gaxiola González fue identificado como el hombre acusado de matar a tiros a cuatro personas, incluido un niño de 9 años de edad, en un edificio de oficinas de la ciudad de Orange en California.

Este ha sido último tiroteo masivo que se ha presentado en el país, después de las tragedias ocurridas en Georgia y Colorado.

La policía inicialmente dijo que había “múltiples víctimas” en el complejo comercial de la ciudad de Orange, pero luego reveló que un hombre, dos mujeres y el niño fueron asesinados a tiros. El video bastante gráfico muestra toda la escena. Puedes verlo a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador. Algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de un negocio de casas móviles llamado Unified Homes.

NBC Los Ángeles informó que dos personas fueron trasladadas a un hospital del área. El tiroteo ocurrió en un complejo comercial en 202 W. Lincoln en la ciudad de Orange el 31 de marzo de 2021. La periodista Michele Gile escribió en Twitter que González está acusado de disparar a cinco personas. Ella habló de González y dijo que el hombre tenía 44 años de edad y era de Fullerton, California.

La policía no ha identificado a las víctimas mortales.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía dice que Aminadab González conocía a las víctimas y que todo pudo ser planeado

La policía dio el nombre del sospechoso como Aminadab Gaxiola González, y la teniente de policía de Orange, Jennifer Amat, dijo en una conferencia de prensa que González conocía a las víctimas, aunque no esta claro cuál es el vínculo.

“Se cree que el motivo preliminar está relacionado con una relación comercial y personal que existía entre el sospechoso y todas las víctimas”, dijo Amat. “Este no fue un acto de violencia al azar”.

También confirmó que cuatro personas habían muerto.

El tirador se encuentra en condición estable, dijeron las autoridades.

En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que estaban investigando si González esperaba a las víctimas encadenando una puerta. El administrador público del fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, describió el ataque como “dirigido”. También dijo que González podría ser condenado a la pena de muerte.

2. Aminadab González fue baleado en el lugar de los hechos y las autoridades dijeron que el niño murió “en los brazos de su madre”

González también fue llevado al hospital ya que recibió un disparo, aunque no está claro si fue por la policía o por él mismo. Sin embargo, las autoridades dijeron que hubo un tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial. La policía dijo que lo llevaron al hospital.

Las autoridades describieron una escena desgarradora en la que el niño murió en brazos de su madre. Se cree que la madre trabajaba en el negocio.

“Parece que un niño murió en los brazos de su madre cuando ella intentaba salvarlo durante esta horrible masacre”, dijo Spitzer.

“Hoy a las 5:30 pm, el Departamento de Policía de Orange respondió a una llamada de disparos en 202 W. Lincoln Ave. Los oficiales llegaron mientras habían disparos y trataban de localizar las víctimas en el lugar, incluidas las personas fallecidas. Ocurrió un tiroteo que involucró a un oficial. La situación se ha estabilizado y no existe ninguna amenaza para las personas. Más detalles a continuación”, escribió la Ciudad de Orange en su página de Facebook.

Amat, del Departamento de Policía de Orange, dijo en una conferencia de prensa que ocurrió un tiroteo donde un oficial estaba involucrado. Dijo que ningún oficial resultó herido. “Tengo entendido que hubo un oficial involucrado en el tiroteo”, repitió. No estaba segura de cuántos disparos se hicieron. No tenía las condiciones del sospechoso o las víctimas.

3. Surgió un video gráfico del suceso

El video fue publicado en Facebook y en este se evidenció cuando llegaron al lugar las fuerzas del orden público y las personas que fueron trasladadas en camillas. Moe Reyes transmitió el video en vivo en Facebook, pero luego eliminó el video.

“Esto está … llegando a ser tan peligroso en estos días. Da miedo “, comentó una persona en el hilo.

Otros escribieron:

“Escuché esos disparos muy fuerte. Vivo por Glassel y Lincoln”.

“El helicóptero estaba cerca sobre mi patio trasero que podía ver al piloto”.

Miembros de la familia angustiados se reunieron en el lugar.

4. El masivo tiroteo se describió como una “situación activa” con “varias áreas involucradas”

4 dead, including one child, after mass shooting inside this office building on Lincoln near Glassell in Orange. About 5:30pm PD showed-up during shooting, opened fire. Suspect & 1 victim in hospital injured. Conditions, identities & motive unknown, per Orange PD. @KNX1070 pic.twitter.com/Mb9nfVBcVU — Emily Valdez, KNX 1070 (@EmilyValdezKNX) April 1, 2021

Amat describió la escena como “una situación en evolución activa … Era una situación conmovedora, por lo que había varias áreas involucradas”.

Las autoridades dijeron que encontraron dos víctimas en el patio, una en un rellano de arriba y dos dentro de una oficina.

Amat también dijo que las autoridades creen que el sospechoso trajo consigo una pistola semiautomática, gas pimienta, municiones y esposas.

5. Los funcionarios expresaron su tristeza

En Twitter, el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó sus condolencias.

“Horrible y desgarrador. Nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia esta noche”, escribió.

La representante Katie Porter emitió una declaración, según NBC LA: “Me entristecen profundamente los informes de un tiroteo masivo en el condado de Orange, y sigo pensando en las víctimas y sus seres queridos mientras seguimos aprendiendo más. Mi equipo y yo continuaremos monitoreando la situación de cerca”.

