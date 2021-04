Primo de Pharrell Williams asesinado en tiroteo de Virginia Beach

El cantante Pharrell Williams ha confirmado que le quitaron la vida a su primo, Donovan Lynch, durante un tiroteo ocurrido en Virginia Beach durante el fin de semana.

En Instagram, el cantante publicó una foto de Lynch, de 25 años de edad, y escribió: “La pérdida de estas vidas es una tragedia sin medida. Mi primo Donovon murió durante los disparos. Él era una luz brillante y alguien que siempre estaba para los demás. Es fundamental que mi familia y las familias de las otras víctimas obtengan la transparencia, la honestidad y la justicia que merecen. Virginia Beach es el epítome de la esperanza y la tenacidad y, como comunidad, superaremos esto y saldremos aún más fuertes”.

Según Sky News, Lynch era un residente de Virginia Beach y jugó una posición de liniero ofensivo para el College at Wise de la Universidad de Virginia durante las temporadas 2017 y 2018. Se graduó en el año 2019.

Esto es lo que necesita saber:

El primo de Pharrell fue asesinado a tiros por un oficial de policía

Según ABC 8 News, Lynch fue asesinado a tiros por un oficial de policía de Virginia Beach en lo que el medio describió como “el último de tres tiroteos separados a lo largo de la popular franja de hoteles y restaurantes frente al mar de la ciudad”.

En total, el incidente dejó un muerto y ocho heridos. El medio también destacó que tanto Lynch como la el policía que le dispararon son afroamericanos.

La policía anunció el lunes que “ese oficial y el oficial que vio el tiroteo contra Lynch dijeron que Lynch tenía una pistola”.

Según The Virginia Pilot, la NAACP emitió un comunicado de prensa que decía: “una de las principales razones por las que el público recibe poca o ninguna información sobre los tiroteos de la policía … es inaceptable”.

El comunicado agregó: “Estamos observando y escuchando la investigación del departamento sobre este tiroteo y esperamos un informe completo y rápido”.

Familia y amigos lloran la pérdida de Donovan Lynch

Los amigos y la familia de Lynch han estado de luto por la muerte del exjugador de fútbol.

Dane Damron, entrenador de fútbol de Lynch en UVA Wise, dijo a 13 News Now: “Le encantaba de dónde era. Ahora estaba todo sobre el 757. Era uno bueno”.

Continuó diciendo: “Mi mente vuelve inmediatamente a los buenos momentos que tuvo, al joven que era. Tienes que entender que tuve la suerte de tenerlo en mi vida durante dos años, y no me arrepiento de eso”, dijo Damron, reflexionando sobre su tiempo compartido con Lynch.

Damron explicó que él y Lynch se unieron a lo largo de los años cuando jugaron y trabajaron juntos. “Su mamá tenía cáncer y lo recuerdo sentado en mi oficina y él y yo pasamos mucho tiempo hablando de eso porque perdí a un padre a causa del cáncer. Recuerdo el día que su madre falleció como si fuera ayer, él vino aquí y lloró en mi hombro”.

Damron concluyó: “Este programa de fútbol es mejor porque tuvimos la oportunidad de tener a Donovan como parte de él durante dos años. Mi vida es mejor por haberlo tenido en ella durante dos años”.

