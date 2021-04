Traficantes lanzan dos niñas desde la frontera México – EE.UU [VÍDEO]

Dos niñas menores de edad fueron rescatadas esta semana en medio de la noche por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), cuando traficantes inescrupulosos que de manera ilegal cruzan a personas migrantes desde México hacia los Estados Unidos, las lanzaron desde un muro fronterizo que divide la frontera entre Santa Teresa, Nuevo México, y Ciudad Juárez Chihuahua, y el cual tiene una altura de aproximadamente 4.2 metros.

“El martes en la noche un agente en Santa Teresa que utilizaba una cámara tecnológica observó a un traficante lanzando a dos menores por una barrera fronteriza de 14 pies de alto (4 metros)”, informó el miércoles 31 de marzo, la patrulla fronteriza en un comunicado”, según Nación.

A continuación puede ver el vídeo:

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021