Bobby Edwards: Esclavizó a empleado negro y deberá pagarle ahora $546,000

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que Bobby Paul Edwards, dueño de la cafetería J&J en Conway, Carolina del Sur, deberá pagar una multa de 546 mil dólares a John Cristopher Smith, un hombre negro que fuera esclavizado por su entonces jefe blanco durante cinco años, como compensación por los daños físicos y mentales ocasionados.

CBS News informa que si bien John Christopher Smith, la víctima de esclavitud, inicialmente tenía derecho a recibir 273 mil dólares en pagos de restitución de Bobby Paul Edwards, su exjefe en J&J Cafeteria, ahora el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur no contempló las leyes laborales federales en el fallo inicial.

“El salario mínimo y la compensación por horas extraordinarias deben pagarse sobre una base actual a medida que se realiza el trabajo, de modo que un empleado reciba la compensación prescrita sin demora. Cuando un empleador no paga esas cantidades, el empleado sufre pérdidas, que incluyen la pérdida del uso de ese dinero durante el período de demora”, dice el fallo de la Corte de Apelaciones.

Edwards, de 56 años, declaró su culpabilidad por someter a trabajo forzado a Smith en 2019, razón por la cual fue sentenciado a 10 años de prisión y un tribunal le ordenó devolver a la víctima 273 mil dólares en salarios no pagados y compensación por horas extra en sus funciones, según informa The Washington Post.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito dictaminó el 21 de abril pasado que la cantidad anterior decidida por un tribunal de distrito “se había equivocado” al no tener en cuenta las leyes laborales federales que le daban derecho a 546 mil dólares, o el doble de la cantidad que se le debía de su encarcelamiento entre 2009 y 2014.

“Cuando un empleador no paga esas cantidades (pago de horas extras y regulares), el empleado sufre pérdidas, lo que incluye la pérdida del uso de ese dinero durante el período de demora”, indica el fallo.

The Washington Post reporta que Edwards obligó a Smith, de 43 años, a trabajar más de 100 horas a la semana sin paga.

Smith comenzó a lavar platos y limpiar mesas en la cafetería J&J cuando tenía 12 años

Según señala The Washington Post, documentos judiciales indican que Smith comenzó a lavar platos y limpiar mesas en la cafetería J&J en 1990, cuando tenía solo 12 años. En aquel momento, parientes de Edwards estaban a cargo del comercio.

Pero todo cambiaría en 2009, cuando Edwards fue nombrado encargado de la cafetería J&J. A partir de ese momento, los salarios impagos y el destrato por parte de su flamante jefe serían moneda corriente en la jornada laboral de Smith.

En principio, ningún empleado del citado comercio quiso denunciar los abusos contra Smith por temor a alguna posible represalia de Edwards, cita The Washington Post.

La abogada Geneane Caines fue determinante para acabar con el calvario que vivió Smith, su defendido, durante 5 años

Según reportó WYFF en 2018, la abogada Geneane Caines, a cargo de la defensa de Smith, ayudó a poner fin al abuso cuando denunció a Edwards a las autoridades en octubre de 2014.

Caines tenía una nuera que trabajaba en el restaurante y se involucró porque se preocupaba por la seguridad de Smith, aseguró la citada fuente.

“Los clientes que iban allí escuchaban cosas y no sabían qué estaba pasando, y les preguntaban a las meseras, y las meseras estaban tan asustadas de Bobby que no les decían qué era”, dijo por aquel entonces Caines, en diálogo con WMBF.

La policía de Conway ayudó al Departamento de Servicios Sociales a sacar a Smith de la propiedad el 10 de octubre de 2014, mientras que un mes después las autoridades arrestaron a Edwards acusado de agresión en segundo grado, un delito menor, según reporta WYFF.

