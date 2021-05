Nueva York: Atacan a mujer asiática con un martillo mientras caminaba [Video]

La Policía de Nueva York informó en las últimas horas sobre el salvaje ataque que sufrieron dos mujeres asiáticas, una de las cuales fue agredida en su cabeza con un martillo que llevaba el extraño, según muestran las imágenes del video que constata el violento episodio.

De acuerdo a la grabación de una cámara de seguridad, NBC New York informa que se puede observar a una mujer caminando hacia las víctimas en West 42nd Street cerca de la Novena Avenida, y luego arremetiendo contra ellas mientras caminaban.

Fuentes policiales consignadas por el citado medio aseguran que el sospechoso les dijo a las víctimas que “se quitaran la máscara”, antes de intentar golpearlas con lo que las autoridades describieron como un martillo.

Una de las víctimas, una mujer de 31 años, fue trasladada al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York luego de sufrir una laceración en la cabeza, reportaron los investigadores. En tanto, la otra mujer asiática, de 29 años, no pareció sufrir lesiones físicas según NBC News.

WABC confirma que la víctima herida fue identificada con el nombre de pila Theresa.

El salvaje ataque ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 8:40 p.m., en la cuadra 410 de West 42nd Street, que se encuentra en Hell’s Kitchen en Manhattan, informa NBC News a partir de testimonios policiales.

Después del asalto, el sospechoso huyó hacia el este por la calle 42, dijo la policía.

La Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio, dependiente de la Policía de Nueva York, está investigando el incidente pero todavía no se han realizado arrestos por el ataque.

Qué dijo una de las víctimas del ataque

Theresa, una de las víctimas de este impactante ataque habló en exclusiva con NBC New York y se mostró conmocionada por lo vivido.

“He estado aquí como dos años y nunca me he enfrentado a este tipo de cosas”, aseguró la mujer de 31 años que sufrió una herida en su cabeza y debió ser trasladada a un hospital cercano.

La víctima le dijo a WABC recibió siete puntos en su cabeza por la herida en cuestión.

“Ella estaba hablando sola, como hablando con una pared, pensé que tal vez estaba borracha o algo así, así que solo queríamos pasar a través de ella rápidamente y cuando pasé por ella, nos vio y dijo ‘Quítate la mie… “Máscara de mie…”, lo cual es impactante”, dijo Theresa en diálogo con el citado medio. Y agregó: “De repente sentí que algo me golpeaba la cabeza”.

Por su parte, el dueño de un café cerca de donde ocurrió el incidente le dijo a WABC que varios clientes se acercaron a ayudar a las víctimas luego del ataque.

WABC detalla que Theresa llegó a Nueva York en 2019 para realizar su maestría en el Fashion Institute of Technology. Luego se fue a Taiwán para quedarse con sus padres durante la pandemia del COVID-19, y regresó el mes pasado para comenzar a buscar trabajo. Según el testimonio de la víctima, sus padres estaban preocupados por la violencia anti-asiática.

“Mi mamá me dijo que por favor tenga cuidado, hay muchos delitos asiáticos ocurriendo en Estados Unidos”, señaló Theresa.

De acuerdo a WABC, Theresa habló con su madre y decidió volver nuevamente a Taiwán para continuar con la búsqueda laboral desde su casa.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, condenó el ataque a dos mujeres asiáticas

Luego de haber visto las imágenes del violento ataque a dos mujeres asiáticas, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó a la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio del estado que ayudara en la investigación del hecho y, además, manifestó su repudio contra la violencia.

“Estoy disgustado por este violento ataque en Midtown Manhattan, el último crimen de odio aparentemente sin sentido y despreciable contra los estadounidenses de origen asiático en este estado”, dijo Cuomo en un comunicado citado por NBC News.

Y se comprometió a hallar al responsable de este ataque contra dos mujeres asiáticas: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a quienes son vulnerables a estos ataques y para responsabilizar a los cobardes perpetradores con todo el peso de la ley”.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD (Departamento de Policía de Nueva York) al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar sus consejos iniciando sesión en el sitio web Crime Stoppers o en Twitter @NYPDTips.

