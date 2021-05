Biden reunirá a cuatro familias de migrantes separadas por Donald Trump

Pocos días después de criticar al Congreso por no haber avanzado con la legalización de más de 11 millones de indocumentados, el presidente Joe Biden anunció que reunirá a cuatro familias de migrantes separadas por el entonces presidente Donald Trump.

NBC News reporta que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, comunicó este domingo la próxima acción que llevará a cabo la administración Biden en cuanto a políticas migratorias, uno de los puntos centrales que el actual presidente expuso durante su discurso de asunción al frente de la Casa Blanca.

El citado medio detalla que las cuatro familias próximas a reencontrarse incluyen al menos un niño que fue separado de sus padres a los 3 años y al menos dos mujeres que fueron separadas de sus hijos a fines de 2017, como parte de un programa piloto para la política de “tolerancia cero” de 2018 del expresidente Trump.

Biden admin. will reunite four migrant families separated during the Trump admin. this week, while its reunification task force estimates that over 1,000 families remain separated, Homeland Security Sec. Mayorkas says. https://t.co/oma4mXbFIH — NBC News (@NBCNews) May 3, 2021

“Esto es solo el comienzo”, dijo Mayorkas, y agregó: “Seguimos trabajando incansablemente para reunir a muchos más niños con sus padres en las próximas semanas y meses. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero estoy orgulloso del progreso que hemos logrado y de las reunificaciones que hemos ayudado a lograr esta semana”.

Es la primera vez que el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la administración Biden anuncia un producto concreto de su trabajo desde que se estableció al comienzo de su mandato en enero, reporta ABC News.

Four families separated under the Trump administration's "zero tolerance" immigration policy in 2017 will be reunited this week, DHS says. https://t.co/AoMcl2FdRY — ABC News (@ABC) May 3, 2021

Los padres regresarán a los Estados Unidos en libertad condicional humanitaria mientras las autoridades consideran otras formas de estatus legal a largo plazo, dijo Michelle Brane, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la administración Biden, en declaraciones recogidas por la cadena KCEN-TV.

Advierten sobre exceso de mérito que se atribuye la gestión Biden por la reunificación de familias migrantes

A pesar del anuncio de la administración Biden sobre políticas migratorias, la organización de defensa de los inmigrantes Al Otro Lado (AOL) advierte que el equipo del actual presidente no facilita las reunificaciones familiares como pretende aparentar.

“A pesar de lo que el secretario Mayorkas quiere hacer creer al público, el DHS (Departamento de Seguridad de EE.UU.) no ha hecho nada para facilitar el regreso y la reunificación de estos padres esta semana, aparte de aceptar permitirles la entrada”, advirtió Carol Anne Donohoe, abogada gerente del Proyecto de Reunificación Familiar de AOL, en diálogo con NBC News.

Y detalló: “La única razón por la que estas madres estarán paradas en el puerto de entrada es porque Al Otro Lado negoció sus visas de viaje con el gobierno mexicano, pagó sus boletos de avión y organizó la reunificación”.

La administración Biden no difundió mucha información de las familias a reunirse por razones de privacidad, pero Mayorkas dijo que una es de Honduras y otra es de México.

Notorio crecimiento de familias migrantes a las que se les permite ingresar a EE.UU. para solicitar asilo

Updated, with some fixes: The Biden administration is unwinding a ban on asylum-seeking families at ports of entry that the Trump administration implemented at start of the pandemic https://t.co/djR6oAQ3D8 via @WSJ — Alicia A. Caldwell (@acaldwellwsj) April 30, 2021

Según datos internos de Aduanas y Protección Fronteriza consignados por The Wall Street Journal (WSJ), se registra un prometedor crecimiento en cantidad de familias migrantes que viajan a Estados Unidos en busca de asilo y son aceptadas en los principales pasos fronterizos, como parte de la política que impulsa la administración Biden para acabar con los bloqueos que durante un año había instaurado el por entonces presidente Donald Trump.

De acuerdo al informe elaborado por WSJ, durante las primeras tres semanas de abril alrededor de 1.080 inmigrantes que viajaban con sus familias fueron procesados en los cruces fronterizos para permitir su ingreso a territorio estadounidense.

Mientras que en febrero el gobierno de Biden dejó ingresar a 301 de esas personas, en marzo se permitió el acceso a 719, señala el citado reporte.

