Biden firma ley de alivios del COVID-19: ¿Qué incluye paquete de ayuda?

Este jueves 11 de marzo, un día antes de lo previsto, el presidente, Joe Biden, firmó el paquete de alivios del COVID-19, llamado, “Plan de Rescate Estadounidense”, que pretende servir de impulso para reactivar la economía, ayudar a familias impactadas mayormente por el virus y seguir la lucha contra el coronavirus.

Biden estampó su firma en el paquete de ayuda, valorado en $1,900 billones de dólares, que incluye, entre otras cosas, cheques de estímulo de $1,400 a quienes ganen menos de $80,000 dólares al año y bonos de desempleo extra semanales por $300, hasta septiembre.

Así lo reveló CNN, que transmitió el momento en el que Biden convirtió en ley el proyecto, que fue aprobado por el Congreso el miércoles, con el apoyo demócrata y el rechazo de los republicanos.

“Esta legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país y dar a la gente de esta nación, a la gente trabajadora, a la gente de clase media, a la gente que construyó el país, una oportunidad de luchar”, manifestó el presidente Joe Biden durante la firma de la ley, que tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, y a la que asistió la vicepresidenta Kamala Harris.

CNBC también compartió el video del momento, en el que el mandatario agregó que en su discurso de este 11 de marzo en la noche, hablará del impacto del COVID-19 en el país y la manera como se pondrá fin a la pandemia.

This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC — President Biden (@POTUS) March 11, 2021

Biden agregó que la ley fue el resultado del clamor del pueblo estadounidense y tras agregra que “sus voces fueron oídas”, aseguró que la ayuda ya está en camino.

A pesar de que la firma de la nueva ley estaba programada para el viernes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, explicó que Biden adelantó la diligencia, a fin de “avanzar lo más rápido posible” con el tema de las ayudas.

WATCH LIVE: Pres. Biden signs American Rescue Plan — 3/11/2021President Joe Biden signs the American Rescue Plan in the Oval Office. The plan delivers $1.9 trillion in direct checks and unemployment aid to citizens as well as help for small businesses. » Subscribe to CNBC TV: cnb.cx/SubscribeCNBCtelevision » Subscribe to CNBC: cnb.cx/SubscribeCNBC » Subscribe to CNBC Classic: cnb.cx/SubscribeCNBCclassic Turn to CNBC TV for the… 2021-03-11T19:11:56Z

Jen Psaki, jefe de prensa de la Casa Blanca, dio la mejor de las noticias después de la firma, y aseguró, según CNN que los estadounidenses que califiquen con los requisitos de elegibilidad, empezarán a recibr los cheques de estímulo de $,1400, este fin de semana.

El “Plan de Rescate Estadounidense”, dará cheques de estímulo por $1,400 específicamente a quienes hayan declarado en sus impuestos ingresos anuales de hasta $75,000 y parejas con $150,000. El monto del cheque se reducirá para quienes ganen hasta $80,000 y parejas con ingresos de $160,000, pero a diferencia de los cheques de estímulo anterior, que cobijaban a individuos con ingresos menores de $100,000 y parejas con ingresos menores a $200,000, esta vez no recibirán nada.

Vaccines are on the way. pic.twitter.com/pIpvSqI4sx — President Biden (@POTUS) March 11, 2021

El plan de ayuda tambié aumenta fondos para la distribución de vacunas y pruebas del COVID-19, entregará $350,000 millones a estados y localidades, recursos a escuelas, ayuda a pequeños negocios y expande el crédito tributario por hijos hasta por $3,600 por niño.

Asimismo, el plan de alivos incluye, según según informó NBC News,

$14,000 millones en vacunas, $49,000 millones en pruebas de COVID-19, $25,000 millones en alivios de rentas no pagadas, $125,000 millones a reaperturas seguras de escuelas y $39,000 en subvenciones para cuidado de niños