Senado aprobó paquete de alivios COVID-19: ¿De cuánto serán cheques de estímulo?

Luego de una intensa semana de discusiones en el seno del Senado sobre el paquete de alivio del COVID-19, de $1,900 billones de dólares, impulsado por el gobierno del presidente Biden, este sábado 6 de marzo el Senado aprobó el proyecto de ley.

Ahora la ley, que dará cheques de estímulo de $1,400 o montos reducidos a personas que ganen hasta $80,000 dólares al año y $300 extra semanales a quienes reciban seguro de desempleo, deberá ser ratificado por la Cámara de Representantes y luego firmado por el presidente Biden.

El anuncio fue hecho por el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien presentó el “Plan de Rescate Estadounidense” como una victoria a favor de las necesidades de Estados Unidos en medio de la crisis del coronavirus.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El Senado aprueba el plan de estímulo de $1.9 billones: los cheques de $1,400 y la ayuda por desempleo están más cerca. Vuelve a la Cámara Baja donde se votarán las enmiendas. #Noticias vía @TelemundoNews

👉🏻https://t.co/2oykCgJ5Gm pic.twitter.com/mTDR1srVKh — Telemundo (@Telemundo) March 6, 2021

La noticia fue reportada por varios medios, como CNBC, que aseguró que el plan fue aprobado con una votación de 50 a 49 votos, logrando la mayoría simple. Los republicanos votaron en bloque contra el proyecto, asegurando en todo momento que esa plan de ayuda no era necesario.

Además del cheque de estímulo de $1400, que recibirán de manera total las personas que ganen hasta $75,000 al año, y de manera parcial quienes tengan ingresos de hasta $80,000, y el bono de $300 semanales extra por desempleo hasta septiembre próximo, el paquete de alivios aprobado amplía el crédito tributario por hijos, por un año.

#Noticias | El presidente, #JoeBiden, celebra la aprobación en el Senado del plan de estímulo de $1.9 billones: "La ayuda era urgente". La aprobación se dio sin ningún apoyo republicano. "Hemos dado un paso gigante", dijo #Biden. 👉🏻https://t.co/2Ebe2voJsv pic.twitter.com/g6tHDkqIvS — Telemundo (@Telemundo) March 6, 2021

Otra de las buenas noticias que incluye la ley es una disposición que advierte que los primeros $10,200 dólares que los estadounidenses hayan recibido por seguro de desempleo, no serán tributables: es decir, que no deberán pagar impuestos sobre esa cantidad, siempre y cuando los ingresos familiares sean menores a $150,000.

Parte de los fondos serán destinados además al programa de vacunación contra el COVID-19, el aumento de pruebas, asistencia de rentas, ayuda a escuelas en sus procesos de reapertura

Aunque el plan inicial de Biden era aumentar a $400 el bono semanal extra por desempleo, que vence el próximo 14 de marzo, a fin de contar con el apoyo de los demócratas más conservadores y poder lograr aprobar el plan, concedió reducir el monto a $300, el mismo que están recibiendo actualmente personas desempleadas, pero lo extendió hasta septiembre, en vez de agosto.

Otro cambio que sentirán muchas familias, es que en vez de otorgar cheques de estímulo reducidos a quienes ganen más de $75,000 y menos de $100,000, y a parejas que ganen más de 150,000 y menos de $200,000, ahora ese beneficio se dará solo para individuos que tengan ingresos anuales máximos de $80,000 y parejas de $160,000.

BREAKING: Senate Democrats just passed the American Rescue Plan and big, bold COVID relief for people across this country. — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 6, 2021

Tras la luz verde que el Senado le dio a su paquete de ayudas, el presidente Biden, agradeció al líder de esa corporación, y dijo estar listo para estampar su firma en la ley y empezar a mandar las ayudas.

“Cuando asumí el cargo, prometí que la ayuda estaba en camino. Gracias a @SenSchumer y los demócratas del Senado, hemos dado un paso de gigante más, en el cumplimiento de esa promesa”, dijo el mandatario en su Twitter, pidiendo al Congreso que lo ratifique. “Espero que el Plan de Rescate Estadounidense reciba un pasaje rápido en la Cámara para que pueda ser enviado a mi escritorio para ser firmado”.

Sen. Majority Leader Chuck Schumer's (D-NY) final speech before the official vote: "Our job right now is to help our country get from this stormy present to that hopeful future, and it starts with voting aye on the legislation before us. Vote yes on the American Rescue Plan." pic.twitter.com/xqAuXcUlah — The Recount (@therecount) March 6, 2021

El presidente de Estados Unidos agregó que los fondos aprobados servirán de alivio no solo para famila, estados y municipalidades golpeadas por el COVID-19, sino que impulsarán el programa de vacunación en todo el país.

“Todo en este paquete está diseñado para aliviar el sufrimiento y satisfacer las necesidades más urgentes de la nación y ponernos en una mejor posición para prevalecer, comenzando por vencer este virus y vacunar al país”, advirtió Biden, de acuerdo a declaraciones retomadas por CNN. “Los recursos en este plan se utilizarán para expandir y acelerar la fabricación y distribución de vacunas para que podamos vacunar a todos los estadounidenses más temprano que tarde, creo que tendremos suficiente para fines de, a mediados de mayo, para vacunar”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó ver que el Congreso apoyará lo aprobado en el Senado, que se espera sea convertido en ley antes del 14 de marzo.

Today is a day of great progress, as the @SenateDems passed @POTUS #AmericanRescuePlan to save lives & livelihoods. We now urge Republicans to join us in recognition of the imminent need for decisive action & to fulfill the promise that Help Is On The Way.https://t.co/H75bV32g46 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 6, 2021

“Hoy es un día de gran progreso y promesa para el pueblo estadounidense, ya que el Senado Demócrata aprobó el Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden para salvar vidas y medios de subsistencia. La Cámara ahora espera tener un voto bipartidista sobre esta legislación que salva vidas e insta a los republicanos a unirse a nosotros en reconocimiento de la devastadora realidad de este vicioso virus y crisis económica y de la necesidad de una acción decisiva”, dijo Pelosi en su Twitter.

