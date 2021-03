Cámara aprobó paquete de estímulos: Darán cheques de $1,400: ¿Qué falta ahora?

Ya es un hecho. El nuevo paquete de ayuda por el COVID-19, denominado “Plan de Rescate Estadounidense”, con un costo de $1,900 billones de dólares, fue aprobado por la Cámara de Representantes este miércoles, y ahora solo resta que, a más tardar el viernes, el presidente Biden lo firme para que se empiece a implementar.

Así lo revelaron medios como CNN, donde se explicó que el nuevo paquete de alivios económicos, entregará cheques de estímulo por $1,400 a personas con ingresos anuales de hasta $75,000 y parejas con $150,000 en declaraciones conjuntas. Quienes ganen hasta $80,000 y parejas con ingresos de $160,000, podrán beneficiarse con un cheque reducido. Contribuyentes con ingresos mayores no recibirán nada.

El plan de ayuda del coronavirus, el primero del gobierno Biden, también extenderá hasta septiembre los bonos de desempleo semanales extra de $300, dados por el anterior paquete de alivios de Trump, que vence el próximo 14 de marzo.

También impulsa la entrega de un crédito fiscal de $3,600 a niños de hasta 5 años y $3,000 dólares para menores de 17 años,aumentará los fondos para la distribución de vacunas y programas de pruebas del COVID-19, dará recursos a las escuelas para reaperturas seguras, ayudará a pequeños negocios, como restaurantes y destinará un elevado rubro para tenderle la mano a los gobiernos estatales y municipales.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi se mostró complacida tras la aprobación del proyecto y anticipó que el presidente Biden lo firmará en las próximas horas.

Today, we are sending the American Rescue Plan to @POTUS’s desk to be signed into law. Join my colleagues and me live at the United States Capitol for the enrollment ceremony. Together, we can #BuildBackBetter. https://t.co/YBv8dHIq1R — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 10, 2021

“Hoy, estamos enviando el Plan de Rescate Americano al escritorio del presidente Biden para que lo firme y lo convierta en ley. Juntos podemos”, dijo la jefe del Congreso.

El proyecto aprobado por la Cámara este miércoles, había sido aprobado ya el fin de semana por el Senado, donde se hicieron varias enmiendas, como reducir de $400 a $300 el bono extra por desempleo, y bajar los ingresos de elegibilidad para los cheques de estímulo de $1,400 a individuos con ingresos de hasta $80,000. Bajo los cheques que entregó la Administración Trump, calificaban quienes ganaran hasta casi $100,000.

Pese al rechazo de los republicanos, quienes desde el principio manifestaron su oposición al paquete de alivios de Biden, asegurando que no es necesario en este momento, los demócratas lograron imponerse en el Congreso y dieron luz verde a la ley de alivios, con un resultado de 220 votos a favor y 211 en contra.

NBC News citó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien confirmó que el presidente Biden estampará su rúbrica en la ley el viernes, y de inmediato empezarán a entregarse los recursos aprobados.

To Speaker Pelosi, Majority Leader Schumer, and everyone who voted for the American Rescue Plan — thank you. This is a historic victory for the American people. pic.twitter.com/RPZ04GTDOg — President Biden (@POTUS) March 10, 2021

El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, John Yarmuth, elogió la labor de sus copartidarios demócratas por haber actuado con diligencia.

“Estoy inmensamente orgulloso de que pronto enviaremos este proyecto de ley al escritorio del presidente Biden para que se promulgue como ley. Hemos actuado con la urgencia que exige esta pandemia”, dijo el político.

Por su parte, y según informó NBC News, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy,quiso frenar la aprobación del plan y dijo que era: “costoso, corrupto y liberal”.

Un total de $14,000 millones se usarán para el plan de vacunas, $49,000 millones para pruebas de COVID-19, $125,000 millones para escuelas, al igual que $39,000 en subvenciones para el cuidado de niños, $25,000 millones en asistencia de rentas.

A pesar de que se redujo el tope máximo de elegibilidad para tener un cheque de estímulo de $1,400, lo que le quita esa ayuda a unos 12 millones de adultos y 5 millones de niños, según un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy citado por el New York Times, el presidente Biden afirmó que al menos el 85% de los estadounidenses lo recibirán.