Joe Biden quiere 160 millones de vacunados para el 4 de julio

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, estableció un nuevo objetivo de vacunación para ese país de Norteamérica.

El jefe político de la Casa Blanca quiere lograr que el 70% de los estadounidenses adultos estén vacunados contra el coronavirus con al menos una dosis para el 4 de julio. Asimismo, estima que 160 millones de habitantes estarán inmunizados completamente para la fecha aniversario del Día de la Independencia.

“Vamos a hacer que sea más fácil que nunca vacunarse”, dijo Joe Biden este martes. Su gobierno se aboca a convencer a los escépticos a que se vacunen contra el COVID-19, como así también alcanzar con la campaña de vacunación las zonas rurales.

En tanto que en los próximos días podría aprobarse la vacuna de Pfizer para su aplicación en jóvenes de entre 12 y 15 años.

De acuerdo a la CNN, ya hay 145 millones de adultos vacunados en los Estados Unidos, personas que recibieron a menos una dosis del antigésico contra el coronavirus. La cifra, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, por sus siglas en inglés), equivale al 56% de la población adulta.

En la última, según estadísticas de los CDC, Estados Unidos vacunó a un promedio de 882 mil adultos por día.

A Estados Unidos le restan vacunar contra el coronavirus a 35 millones de adultos para alcanzar el nuevo objetivo propuesto por Joe Biden.

