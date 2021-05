Bebé muere en persecusión policial: Su padre murió tras asesinar a su ex: [Video]

Un bebé de cuatro meses murió este martes en Mississippi tras quedar atrapado en un tiroteo que su padre protagonizó con oficiales de la policía que lo venían siguiendo por un doble homicidio cometido el día anterior en Baker, Luisiana.

El hecho se inició el lunes. Eric Derell Smith, de 30 años, mató de un disparo a Christin Parker, de 32 años, su exnovia y madre de su hijo. Luego de asesinar a su expareja hizo lo propio con Brandon Parker, su sobrino, de 26 años. Se dio a la fuga con el bebé de cuatro meses en brazos.

#BREAKING Biloxi Police confirm Eric Derell Smith’s 4-month old son died in the hospital this morning. Smith had his baby with him during a police chase that started in Baton Rouge. Smith died in gunfire off the I-10 in Biloxi. He is suspected of double murder in LA.@WLOX pic.twitter.com/2glpJqltQC — Andrés Fuentes (@news_fuentes) May 4, 2021

El martes, las autoridades policiales de Mississippi recibieron el alerta de que el auto de de Smith había sido visto en la interestatal 10. Hacía allí se dirigieron más de una decena de móviles policiales.

La persecución fue casi cinematográfica. Hubo un intenso intercambio de disparos entre el sospechoso y los agentes. Fue entonces cuando Eric Derell Smith recibió un disparo mortal. Su auto se detuvo sobre la interestatal 10.

The infant was trapped in the car with the child’s father, who police identified as 30-year-old Eric Derell Smith. Smith was killed when gunfire was exchanged between the suspect and officers. The baby was also shot. 💔 https://t.co/KUjDYAguMG — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) May 4, 2021

Los agentes de policía que se acercaron al vehículo constataron la muerte del sospechoso y además encontraron al bebé de cuatro meses, herido de un balazo en ese intercambio que su padre había mantenido con los agentes.

El sitio de noticias Count On News 2 publicó las imágenes que la familia del bebé compartió en redes sociales. Además, recordaron a Christin Parker y Brandon Parker, víctimas del doble homicidio cometido por Smith.

El bebé no pudo ser salvado

La señal de noticias WLOX identificó al bebé como La’Mello Parker, había nacido el 23 de enero de 2021. Fue hospitalizado de urgencia con herida de arma de fuego.

BREAKING: Eric Derell Smith allegedly fatally shot 2 people this morning in EBR Parish, according to the EBR Parish Sheriff’s Office. Officials also say Smith allegedly kidnapped a 4-month-old baby from the scene before heading to Miss. https://t.co/DAnSDdfQM8 — KSLA News 12 (@KSLA) May 3, 2021

En un principio, el bebé se encontraba en estado estable. Durante la tarde del lunes, su cuadro desmejoró. Murió el martes por la madrugada en un cuarto de terapia intensiva del Hospital de Niños y Mujeres de EEUU, en Mobile, Alabama.

“A pesar de los esfuerzos del personal médico, el niño falleció este martes como resultado de las heridas sufridas”, informó el jefe de la policía de ciudad de Biloxi, Christopher De Back, mediante un comunicado.

La extensa persecución a Eric Derell Smith

Eric Derell Smith condujo este lunes 42 millas desde Baker, en Luisiana, en dirección al este por la interestatal 1, en Mississippi, donde fue abatido por la policía.

El canal WLOX publicó una crónica en la que recoge testimonios de los automovilistas que viajaban por la autopista pero en sentido contrario. Testigos de una impresionante persecución policial que, según testimonio de algunos de ellos, incluyó a más de cincuenta móviles policiales.

“Nos dimos cuenta de que había helicópteros de la policía sobrevolando la autopista. Fue entonces cuando comencé a grabar”, dijo Patrisha Ramos, residente de D’Iberville, Mississippi.

La policía había arrojado sobre el camino ganchos pincha neumáticos. Gracias a estas herramientas, lograron reducir la velocidad del vehículo del sospechoso.

Here’s video a viewer sent me of police chasing murder suspect Eric Derell Smith on I-10 East in Biloxi. Smith had his tires blown out with a child in his car. Smith was killed in an exchange of gunfire. @WLOX pic.twitter.com/A7WTNj3ehL — Andrés Fuentes (@news_fuentes) May 3, 2021

“Había entre treinta y cincuenta autos de policía detrás suyo. Fue realmente aterrador”, agregó la citada testigo en diálogo con el periodista Andrés Fuentes.

El reportero Andrés Fuentes, quien trabaja para el canal de noticias WLOX, compartió en sus redes sociales imágenes del momento en que la persecución policial llegaba a su fin.

En las imágenes se aprecia el momento en que la policía logra detener el auto de Smith. De acuerdo al periodista, los móviles conducían a tan baja velocidad porque estaban alertados de que el sospechoso se había llevado al bebé. Querían descubrir si estaba con él en el auto y en qué posición se encontraba. Finalmente, de un momento a otro, Smith abrió fuego. Los agentes no pudieron evitar el tiroteo.

