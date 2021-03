¿Por qué las banderas ondean a media asta este fin de semana?

¿Por qué las banderas estarán ondeando a media asta durante este fin de semana del sábado 20 de marzo al domingo 21 de marzo? El presidente Joe Biden ha emitido una proclamación nacional para que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país ondeen a media hasta por el tiroteo del martes en donde asesinaron a ocho personas en tres salones de masaje asiáticos en Atlanta. Varios estados también tienen proclamaciones vigentes. Aquí hay un vistazo a las personas que fueron homenajeadas este fin de semana en todo el país.

Joe Biden emitió una proclamación nacional para que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país sean izadas a media asta que dura hasta el atardecer del lunes 22 de marzo.

La proclamación dice:

We join Guam in mourning the late Agat Commissioner Antonio Reyes Terlaje who served the residents of Agat from 1977 to 1981. Beyond his service to the southern community, Terlaje was a World War II survivor and endured forced labor in the rice fields.

1/2

— Governor Lou Leon Guerrero (@louleonguerrero) March 17, 2021