Robert Aaron Long es el el sospechoso del tiroteo ocurrido en Georgia

Robert Aaron Long fue identificado como sospechoso en el tiroteo que involucró a cuatro personas en el condado de Cherokee, Woodstock, Georgia, informaron varios medios de comunicación. Cuatro personas murieron y una más resultó herida.

Robert Long ha sido arrestado, informó Fox 5 Atlanta. Los agentes le dijeron al medio de comunicación que ingresó a un negocio a lo largo de la autopista 92 de Georgia y emprendió fuego, disparando a seis personas. Fue detenido en el condado de Crisp luego de una persecución policial, a casi 200 millas de distancia. Los agentes identificaron al hombre proveniente de Woodstock de 21 años de edad como el sospechoso, alrededor de las 8:30 p.m. minutos después, anunciaron que había sido detenido.

El tiroteo ocurrió en un salón de masajes a lo largo de Bells Ferry Road. Las cámaras de vigilancia mostraron al sospechoso huyendo de la escena justo antes de las 5:00 p.m.

Un segundo y tercer tiroteo ocurrió más tarde en el noreste de Atlanta alrededor de las 6:00 p.m. en Woodstock un suburbio de Atlanta. La policía está investigando si los tres tiroteos están relacionados.

1. Robert vive Woodstock cerca de la escena del tiroteo y fue arrestado 2 horas después

Cherokee Sheriffs office searching for Robert Aaron Long, 21 of Woodstock. He’s a suspect in shooting this afternoon on Hwy 92. near Acworth. He is believed to be driving a dark 4 door Hyundai Tucson (tag number RZR8983 with damage to the driver’s side of the vehicle pic.twitter.com/OlNASvWrCz — Ashley Thompson (@AshleyCBS46) March 17, 2021

Los agentes del condado de Cherokee compartieron imágenes de la cámara de vigilancia, donde se ve al sospechoso del tiroteo huyendo de la escena del crimen. Aproximadamente tres horas después del tiroteo, Robert Long fue arrestado a unas 200 millas al sur del lugar de los hechos, en el condado de Crisp. De inmediato se supo poca información sobre el sujeto.

“La oficina del alguacil Cherokee busca a Robert Aaron Long, de 21 años de Woodstock. Es sospechoso de disparar esta tarde en la autopista 92, cerca de Acworth. Se cree que conduce un Hyundai Tucson oscuro de 4 puertas (número de etiqueta RZR8983 con daños en el lado del conductor del vehículo”, escribió Ashley Thompson de CBS 46 en Twitter poco antes del arresto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee publicó una foto del sospechoso ese mismo día en Facebook.

Please share. Suspect in a multiple shooting on Hwy 92 near Bells Ferry Rd. If anyone recognizes this suspect or his vehicle please call 911. Publicado por Cherokee Sheriff's Office – Georgia en Martes, 16 de marzo de 2021

“Por favor, comparta”, escribió el alguacil del condado de Cherokee en Facebook. “Sospechoso de un tiroteo múltiple en la Hwy 92 cerca de Bells Ferry Rd. Si alguien reconoce a este sospechoso o su vehículo, llame al 911 “.

2. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que huyó hace horas cuando intentaron detenerlo en el condado de Crisp

#BREAKING Robert Aaron Long, the suspected gunman in the Cherokee County massage parlor shooting has been caught following a chase in Crisp County. Also, death toll now at four in Cherokee. @wsbtv pic.twitter.com/iIBJV7HcbO — Chris Jose (@ChrisJoseWSB) March 17, 2021

Robert Long fue arrestado luego de una persecución policial, dijo la policía a WSBTV.

“#BREAKING Robert Aaron Long, el presunto hombre armado en el tiroteo en la sala de masajes del condado de Cherokee fue capturado luego de una persecución en el condado de Crisp. Además, el número de muertos ahora es de cuatro personas en Cherokee ”, escribió Chris Jose de WSB en Twitter.

Las víctimas aún no han sido identificadas.

Los agentes de policía que lo perseguían utilizaron una maniobra de PIT, o táctica de persecución-intervención, para detener el vehículo de Robert Long, escribió Zac Summers de CBS 46 en Twitter.

CAPTURED: Suspect in custody in Crisp County, the sheriff’s office there. Deputies did PIT maneuver to get him there. Still unclear if connected to ATL. Also in Cherokee Co…now 4 dead. 1 injured @cbs46 https://t.co/wVgjag7pq4 — Zac Summers (@ZacOnTV) March 17, 2021

“CAPTURADO: Sospechoso bajo custodia en el condado de Crisp, la oficina del alguacil se encuentra en el lugar. Los agentes hicieron una maniobra del PIT para arrestarlo. Aún no está claro si está conectado a ATL”, escribió. “También en Cherokee Co… ahora 4 muertos. 1 herido”.

3. Los funcionarios dijeron que el tiroteo fue en una sala de masajes para jóvenes asiáticos

Here are photos of suspected shooter leaving massage parlor on Hwy 92 near Bells Ferry in Cherokee Co. Five shot, three of them have died as of 7pm ET. Call Cherokee Co. Sheriff’s Office 678-493-4200 if you can help detectives. @11AliveNews pic.twitter.com/E5OFLwVX1O — Jon Shirek (@JonShirek) March 16, 2021

Los carriles fueron bloqueados en la autopista 92 en Bells Ferry Road mientras los funcionarios realizaban su investigación. La carretera estaba comenzando a reabrirse por la noche, informó WSB.

La Oficina del Sheriff del condado de Cherokee pidió al público que evitara el área inmediatamente después del tiroteo y compartió una foto que mostraba la concurrida carretera llena de vehículos policiales.

Avoid BellsFerry Road and Highway 92 if possible. Investigating a shooting in that area. pic.twitter.com/0AiyV33HSO — Cherokee Sheriff’s Office (@CherokeeSO) March 16, 2021

“Evite BellsFerry Road y Highway 92 si es posible”, escribió la oficina del alguacil en Twitter. “Se está investigando un tiroteo en esa zona”.

4. Se informó dos tiroteos adicionales en el noreste de Atlanta poco después del tiroteo en el condado de Cherokee

Police: Four women dead after shootings at two spas in Atlanta; officers say too early to tell if connected to Ancworth, Ga., massage parlor shooting https://t.co/lUw020FYyE — Factal News (@factal) March 17, 2021

El Departamento de Policía de Atlanta está trabajando con la Oficina del Sheriff del condado de Cherokee para determinar si los tiroteos en balnearios en el noreste de Atlanta están relacionados con el tiroteo del condado de Cherokee. Dos tiroteos en el noreste de Atlanta dejaron cuatro muertos. Los tiroteos ocurrieron alrededor de las 6:00 p.m. en dos negocios en Aroma Therapy Spa y Gold Spa en la cuadra 1900 de Piedmont Road.

Las cuatro víctimas eran mujeres asiáticas, dijo el Departamento de Policía de Atlanta en una conferencia de prensa.

5. Medios de comunicación de Atlanta cuestionaron si el racismo debido al COVID-19 fue el motivo de los tiroteos

As the coronavirus pandemic raged, the number soared. And it keeps rising. https://t.co/E3tfO5Mna4 — HuffPost (@HuffPost) March 16, 2021

Los medios en una conferencia de prensa con el Departamento de Policía de Atlanta preguntaron si el racismo debido al coronavirus pudo haber sido el motivo de los disparos. La policía dijo que era demasiado pronto para esclarecer un motivo, pero confirmó que las cuatro víctimas eran mujeres asiáticas.

Los agentes del condado de Cherokee no han dicho si las víctimas coincidían con la misma descripción.

HuffPost informó que se han registrado 4.000 incidentes de racismo contra asiáticos en el último año.

