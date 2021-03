COVID-19: Nace en Florida el primer bebé en el mundo con anticuerpos al virus

En Estados Unidos, en el estado de la Florida una madre trabajadora en el área de la salud dio a luz una bebé con anticuerpos de la enfermedad del Covid-19, y según los profesionales de la salud que lo comprobaron, este es el primer caso del que se tiene noticia en el mundo.

La publicación del informe lo dio la revista médica MedRxiv, en donde médicos presentaron el reporte de que la pequeña nació en el pasado mes de enero de 2021, tres semanas después de que la madre con un periodo gestante de 36 semanas, recibiera la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna, por lo que estando en el vientre, la niña desarrolló anticuerpos en contra de este virus. Así mismo, las investigadoras revelaron que los anticuerpos se detectaron en el cordón umbilical de la recién nacida.

Tras el nacimiento de la bebé, los pediatras hicieron un análisis al cordón umbilical de la recién nacida, para comprobar si la madre podía haberle transmitido anticuerpos durante el periodo de embarazo, tal y como ocurre con otras vacunas, y el resultado fue positivo, al hallar en la recién nacida anticuerpos al virus del Covid-19, según dijeron al canal televisivo WBPF de Palm Beach (sureste de EE.UU.) los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick.

Para el médico pediatra Paul Rudnick, el hallazgo se convierte en un dato muy importante de ahora en adelante, para tener en cuenta cómo un mecanismo de protección infantil en contra del virus del coronavirus.

Great to see more cases showing COVID antibodies in babies born to covid-vaccinated mothers. Here is the pre-print of our case from Jan 2021. Follow @VikiLovesFACS for more up-to-date info on covid vaccine in pregnancy https://t.co/rexGONdzIX — @WPTV https://t.co/qHdfYjC4E4

— Chad Rudnick, MD (@Peds_doc) March 16, 2021