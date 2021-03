Taylor Bishop: niño de 4 años murió cuando avión estrelló el auto en el que iba

Como Taylor Bishop, de cuatro años de edad, fue identificado una de las tres personas que murieron en el catastrófico accidente aéreo captadas en video en Pembroke Pines, Florida. La pequeña aeronave cayó del cielo y golpeó directamente una camioneta en la que viajaba el niño con su madre, Megan Bishop.

Dos ocupantes del avión murieron. Taylor y Megan Bishop quedaron atrapadas en la camioneta después del accidente, fueron rescatadas y trasladadas al hospital, ambos en estado crítico. Trágicamente, el niño murió en el hospital. Megan Bishop fue dada de alta después de ser revisada, informó NBC Miami el martes 16 de marzo de 2021.

El avión se estrelló el lunes alrededor de las 3:00 p.m. El avión, un Beechcraft Bonanza monomotor, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de North Perry. El aeropuerto limita con el barrio donde vivían los Bishop.

Esto es lo que necesita saber:

.@browardschools remembered Taylor Bishop today, the 4-year-old boy who died Monday after a plane crashed into the SUV he was traveling in.

"This little guy lit up the room. The most amazing comments to crack you up."https://t.co/FjrQgzjpTo pic.twitter.com/4ChaUqPZ4l

— WSVN 7 News (@wsvn) March 16, 2021