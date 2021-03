Moderna comienza a probar su vacuna contra el COVID-19 en niños de EE.UU.

Este martes la farmacéutica Moderna, difundió un comunicado en el que informó el inicio de un estudio de su vacuna para contrarrestar el Covid-19 en niños menores de 12 años, que incluirá a los bebes de hasta 6 meses de edad.

El estudio denominado “KidCove”, lo está realizando la farmacéutica Moderna en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte del Institutos Nacionales de Salud (NIH) y de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), parte del Oficina del Asistente Secretario de Preparación y Respuesta de la Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre la prueba, incluido el proceso de inscripción de participantes, visite www.kidcovestudy.com.

We just announced that the first participants have been dosed in the Phase 2/3 study, called the KidCOVE study, of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19, in children ages 6 months to less than 12 years. Read more: https://t.co/FpQ2NCcRxR pic.twitter.com/oWZ0UET8e1

Este anuncio se hizo, justo cuando se cumplió el primer año de que la 1ª dosis de prueba de la vacuna creada en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos fue inoculada en el primer adulto. Esta inyección, ahora es utilizada en el plan de vacunación del país y de otros tantos en el mundo.

“Estamos contentos de iniciar este estudio de la fase 2/3 de mRNA-1273 en niños en Estados Unidos y Canadá”, dijo en el comunicado el CEO de Moderna, Stephane Bancel, en declaraciones citadas por Telemundo 51.

Además, el CEO de Moderna en el comunicado, añadió que “Nos alienta el análisis primario del estudio de fase 3 COVE de ARNm-1273 en adultos mayores de 18 años y este estudio pediátrico nos ayudará a evaluar la seguridad potencial e inmunogenicidad de nuestra vacuna candidata COVID-19 en esta importante población de edad más joven”.

En la Parte 1, cada participante de dos años a menos de 12 años puede recibir uno de dos niveles de dosis (50 ug o 100 ug). También en la Parte 1, cada participante de seis meses a menos de 2 años puede recibir uno de los tres niveles de dosis (25 ug, 50 ug y 100 ug). Y se llevará a cabo un análisis intermedio para determinar qué dosis se utilizará en la Parte 2, la parte del estudio de expansión controlada con placebo, informó Moderna en su comunicado

Así, se hará un seguimiento de los participantes durante 12 meses después de la segunda vacunación. La eficacia de la vacuna se deducirá mediante el logro de un correlato de protección, si se establece, o mediante un puente inmunológico para la población de adultos jóvenes (18-25 años). La evaluación de la seguridad y reactogenicidad de la vacuna también es un criterio de valoración principal del estudio. Según Ultimahora.

Otro anuncio del laboratorio Moderna informó sobre las pruebas que viene realizando en adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, pero estableció a mediados de enero que los estudios no iban en buena marcha debido a que el reclutamiento de voluntarios iba a ritmo lento, y de los 3.000 que se esperaban, solo un grupo de 800 habían logrado reunir, por tanto hasta el momento no han podido presentar ningún dato de hallazgos.

Así mismo, el presidente ejecutivo de la compañía farmacéutica, Stéphane Bancel, anunció que los resultados de la investigación solo podrían salir a la luz en el mes de septiembre de este año, añadiendo sobre la vacuna de niños pequeños de 6 meses a 12 años, que la vacuna para ellos requeriría una reducción en las dosis, pero que estos estudios no serían hechos hasta 2022, informó CNN.

En el comunicado se lee:

Moderna announces they have started administering their #coronavirus vaccine to children ages 6 months to less than12 years old as part of the "KidCOVE study"

The Company intends to enroll approx 6,750 pediatric participants in the U.S. & Canada @wbz

— Anna Meiler (@AnnaMeiler) March 16, 2021